Brasil atinge menor média móvel de mortes causadas pela Covid-19 desde 1º de março

O Brasil atingiu a menor média móvel de mortes causadas pela Covid-19 nos último sete dias, 1.273, o número é o mais baixo desde 1° de março, quando era de 1.223. Ao todo, 1.613 óbitos causados pela doença foram registrados entre segunda-feira (12) e esta terça-feira (13), somando 535.924 vítimas desde o início da pandemia. As informações são do G1.

Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -19% e indica tendência de queda. Foi o 17º dia consecutivo de queda do índice no País.

A média móvel de casos também atingiu a menor quantidade desde o dia 7 e janeiro.

Os números fazem parte do novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil, consolidados às 20h da terça-feira. O balanço é feito a partir de dados fornecidos pelas secretarias estaduais de Saúde.

média móvel de mortes da última semana:

Quarta (7): 1.481

Quinta (8): 1.451

Sexta (9): 1.387

Sábado (10): 1.321

Domingo (11): 1.296

Segunda (12): 1.297

Terça (13): 1.273

Apesar da queda, dois estados apresentam tendência de alta no número de óbitos, são eles: Acre e Paraná.

Entre 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias consecutivos com o índice acima de 2 mil mortes. No momento mais crítico do período, a média atingiu o recorde de 3.125, em 12 de abril.

Ao todo, 19.125.062 pessoas já foram diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia, em março de 2020. Nesta terça-feira, foram confirmados 47.057 novos casos da Covid-19 no Brasil.

Nos último sete dias, a média de novos diagnósticos foi de 42.466 por dia, quantidade mais baixa desde 7 de janeiro, quando estava em 36.452.

A redução representa uma variação de -23% em relação aos casos registrados na média há duas semana, o que também indica uma tendência de queda.

No pior momento da pandemia no Brasil, a média de casos chegou à marca de 77.295 novos diagnósticos por dia, em 23 de junho.

Boletim de 13 de julho

Total de mortes: 535.924

Registro de mortes em 24 horas: 1.613

Média de novas mortes nos últimos 7 dias: 1.273 por dia (variação em 14 dias: -19%)

Total de casos confirmados: 19.152.065

Registro de casos confirmados em 24 horas: 47.057

Média de novos casos nos últimos 7 dias: 42.466 por dia (variação em 14 dias: -23%)

Situação nos estados

Em alta

Acre;

Paraná.

Estáveis

Bahia;

Ceará;

Rio de Janeiro;

Rondônia;

Roraima;

Tocantins.

Em queda