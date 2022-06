Bolsonaro sanciona lei que permite perdão de até 99% das dívidas do Fies

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou com um veto a proposta que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O texto foi publicado nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial da União (DOU).

A decisão beneficia somente estudantes que aderiram ao programa até o segundo semestre de 2017 e apresentem débitos vencidos e não pagos há mais de um ano.

A proposta estava em vigor desde dezembro de 2021, quando uma medida provisória foi editada pelo Governo Federal, mas o projeto precisava ser sancionado pelo presidente para se tornar uma lei.

Sob o argumento de criação de despesa sem apontar uma fonte de receita, Bolsonaro optou por vetar o item que considera descontos concedidos no Programa Especial de Regularização Tributária.

"Embora se reconheça a boa intenção do legislador, a medida incorre em vício de inconstitucionalidade e contraria o interesse público, uma vez que, ao instituir o benefício fiscal, implicaria em renúncia de receita", informa o trecho do decreto publicado no DOU.

Quando editou a medida, o governo tinha R$ 123 bilhões a receber dos devedores.

