Bebê de 10 meses morre após suspeita de surto de virose em escola no interior de SP

Uma bebê de 10 meses morreu, na última quarta-feira (25), com suspeita de virose em um hospital particular de Bauru, em São Paulo. A criança era aluna da Escola Municipal de Ensino Integral (Emeii) Iara Conceição Vicente, no Jardim Chapadão. A Prefeitura investiga um suposto surto de virose entre os alunos da unidade. As informações são do g1.

A bebê e o irmão gêmeo dela apresentaram sintomas como febre, diarreia e dores abdominais. Outros 18 alunos da mesma unidade escolar tiveram os mesmos sintomas. As aulas na creche foram suspensas até a próxima segunda-feira (30) e o local deve passar por um processo de desinfecção.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, a decisão foi tomada para investigar o caso e impossibilitar novas infecções.

“A creche no momento está fechada, retomando as atividades na segunda-feira, foi um apontamento da vigilância sanitária e epidemiológica, no sentido que deveríamos fechar a escola e desinfectá-la”, informou o secretário Nilson Ghirardello ao g1.