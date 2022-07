Auxílio Brasil de R$ 600 será pago a partir de agosto; veja calendário

Com a aprovação da PEC Eleitoral na Câmara dos Deputados, o programa Auxílio Brasil vai receber R$ 26 bilhões. Devido ao ato, o acréscimo de R$ 200 no benefício — que passará de R$ 400 para R$ 600 até dezembro — já será somado em agosto. O pagamento começará no dia 18. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania ao Jornal Extra.

Os pagamentos do benefício são realizados conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS). No primeiro dia, o benefício será liberado para quem tem NIS 1, e assim sucessivamente até o dia 31 de agosto.

Confira o calendário do Auxílio Brasil de agosto

Final do NIS: 1 Dia: 18

Final do NIS: 2 Dia: 19

Final do NIS: 3 Dia: 22

Final do NIS: 4 Dia: 23

Final do NIS: 5 Dia: 24

Final do NIS: 6 Dia: 25

Final do NIS: 7 Dia: 26

Final do NIS: 8 Dia: 29

Final do NIS: 9 Dia: 30

Final do NIS: 0 Dia: 31

Segundo o Ministério de Cidadania, a meta é incluir todas as famílias habilitadas a receber o benefício, mas não informou quantas. Atualmente, esse número de pessoas soma 2,78 milhões, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

No mês junho, 18,1 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil, e outras 5,69 milhões de pessoas tiveram acesso ao vale-gás. O próximo calendário de pagamentos do programa de transferência de renda — ainda referentes a julho e no valor de R$ 400 — começará na segunda-feira que vem (dia 18) para quem tem o NIS 1.