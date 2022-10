Uma mulher precisou ser internada após ser atropelada por um motorista que subiu com o carro na calçada em Itapema, em Santa Catarina. Por conta do impacto, ela teve a perna amputada. A informação foi confirmada pelo Hospital Ruth Cardoso, onde a vítima continua hospitalizada nesta segunda-feira (10).

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (9) e deixou três pessoas feridas. Segundo o G1, nesta manhã, o quadro de saúde da vítima que teve a perna amputada, de 35 anos, era estável. O nome dela não foi revelado.

Veja momento do acidente:

Atropelamento deixa vítima com perna amputada em Itapema, litoral de SC https://t.co/k9j2fw0qV4 pic.twitter.com/2QOJdGGOBI — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 10, 2022

Conforme a unidade hospitalar que fica em Balneário Camboriú, na mesma região, a mulher teve uma amputação parcial da perna, no nível do joelho. Outras duas vítimas que também foram atingidas pelo veículo não se feriram com gravidade.

Investigação

A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto para investigar o atropelamento. O motorista deve ser ouvido até terça-feira (11). No domingo, o "advogado do responsável pelo acidente compareceu à delegacia para apresentar o condutor", afirmou a delegacia de Itapema.

O carro foi apreendido e, dentro dele, foram encontrados copos e garrafas de bebidas alcoólicas, de acordo com a Polícia Militar. Além das vítimas, o carro também causou danos a uma tabacaria. A PM fez o boletim de ocorrência com testemunhas no local, incluindo o passageiro do veículo.