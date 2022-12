Apresentador suspeito de agredir esposa no Mato Grosso permanece em silêncio durante o depoimento

O apresentador Lucas Ferraz, suspeito de agredir a esposa em um evento na empresa em que trabalhava, em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quinta-feira (22). Segundo o delegado Gustavo Espíndula de Souza, ele ficou em silêncio durante todo o tempo.

Após o depoimento, Ferraz foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e em seguida foi para o Centro de Detenção Provisória, onde passará por audiência de custódia.

Ele nega as acusações, assim como a vítima que chegou a confirmar as agressões, mas mudou a versão em depoimento, dizendo que se feriu sozinha durante uma crise de ansiedade. Contudo, o laudo da perícia indicou que as lesões foram causadas por terceiros.

O suspeito foi preso nesta quarta-feira (21), em consequência de mandado judicial. Lucas também é investigado por violência psicológica e lesão corporal, crimes que não necessitam de representação da vítima contra o suspeito, conforme a Lei Maria da Penha.

O advogado de defesa, Marcos Vinícius Borges, alega que o laudo da perícia é inconclusivo.

Marcos Vinícius Borges Advogado de defesa “Consta que há lesões que foram causadas por terceiros, porém não traz conclusão lógica da maneira como tudo ocorreu. Agora, cabe levarmos ao Judiciário as obscuridades que existem nos fatos para requerer que o mesmo possa ser reintegrado normalmente à sociedade”

Entenda o caso

A polícia detalhou que Lucas e a esposa tiveram uma briga que teria sido causada por uma crise de ciúmes do apresentador, que agrediu a mulher com socos.

Após as agressões, a jovem procurou imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município e relatou o caso. Os médicos plantonistas chamaram a Polícia Militar.

Dois homens, sendo um deles jornalista da mesma emissora, que acompanhavam a jovem até a unidade de saúde, confirmaram as denúncias. Ela ficou sob os cuidados médicos e passou por exames para confirmar possível fratura em seu nariz.

Na segunda-feira (19) ele foi demitido. Contudo, através das redes sociais, negou as acusações.

"Tem gente que quer prejudicar a vida dos outros, quer prejudicar a carreira dos outros, família dos outros. Tem muita gente que torce contra para que o cara seja uma pessoa errada, torta. Me respeita, tenho minha esposa, tenho minha família, vão procurar o que fazer", disse.