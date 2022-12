Jornalista investigado por agredir esposa no Mato Grosso nega acusações: 'querem me sacrificar'

Após ser investigado por suposta agressão à esposa, o apresentador da TV Vale, Lucas Ferraz, filiado à Record TV, em Mato Grosso, negou as acusações em entrevista ao g1, nesta terça-feira (20). A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher investiga o jornalista por violência psicológica, lesão corporal e ameaça.

De acordo com boletim de ocorrência, aberto pela esposa no sábado (17), o jornalista teria dado socos no rosto dela em uma festa de fim de ano da emissora. Na segunda-feira (19) ele foi demitido.

"Eu não agredi ou toquei em um fio de cabelo da minha esposa, jamais o faria. Eu me sinto magoado, porque sou apaixonado pela minha esposa e pelo meu trabalho", disse ao g1.

Ferraz ainda relatou que esposa luta contra ansiedade e problemas psiquiátricos. "A condição clínica dela sempre foi segredo porque não diz respeito a terceiros", acrescentou.

Em novo depoimento à Polícia Civil, a vítima negou a primeira versão apresentada à Polícia Militar e disse que se feriu sozinha. No entanto, o delegado responsável pelo caso, Gustavo Espíndola de Souza, apontou que os machucados foram feitos por outra pessoa. A declaração considerou a análise da perícia.

Ferraz ainda não prestou depoimento à Polícia Civil, mas registra passagens criminais por lesão corporal e violência doméstica.

Lucas Ferraz Jornalista "Querem me sacrificar, me colocar como agressor e como bandido. Eu perdi meu emprego e minha esposa está abalada psicologicamente".

Entenda o caso

A polícia detalhou que Lucas e a esposa tiveram uma briga que teria sido causada por uma crise de ciúmes do âncora. Ele acabou agredindo a moça com socos.

Após as agressões, a jovem procurou imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e relatou o caso. Os médicos plantonistas chamaram a Polícia Militar.

Foto: Reprodução

Dois homens, sendo um deles jornalista da mesma emissora, que acompanhavam a jovem até a unidade de saúde, confirmaram as denúncias. Ela ficou sob os cuidados médicos e passou por exames para confirmar uma possível fratura em seu nariz.

Na segunda-feira (19) ele foi demitido. Contudo, através das redes sociais, negou as acusações. "Tem gente que quer prejudicar a vida dos outros, quer prejudicar a carreira dos outros, família dos outros. Tem muita gente que torce contra para que o cara seja uma pessoa errada, torta. Me respeita, tenho minha esposa, tenho minha família, vão procurar o que fazer", disse.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil