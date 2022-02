Ao menos oito pessoas morrem em operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio

Oito pessoas morreram na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (11), durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando de Operações Especiais (COE - PM). A PRF disse que encontrou um "bonde fortemente armado", houve troca de tiros e as vítimas atingidas não sobreviveram.

A ofensiva tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra traficantes e membros de uma quadrilha de roubo de cargas.

Segundo a Polícia Militar, a operação tenta impedir ainda a ação de criminosos que planejavam ataques às bases das forças de segurança envolvidas no projeto Cidade Integrada, na comunidade do Jacarezinho.

O alvo principal é o traficante Chico Bento do Jacarezinho, chefe de uma facção criminosa que atua na região. As investigações apontam que ele está na Vila Cruzeiro desde que o Jacarezinho foi ocupado há quase um mês.

Até as 7h, conforme informações do G1, os policiais apreenderam seis fuzis, três pistolas e duas granadas.

A Secretaria Municipal da Educação suspendeu as aulas presenciais nesta sexta-feira (11). Os alunos terão apenas atividades remotas. Ainda por conta da insegurança, três clínicas cancelaram o atendimento domiciliar.