Advogada brasileira viaja para fazer cirurgia na Bolívia e morre após complicações médicas

A advogada Daiane Canaverde Strogulski de Almeida morreu nessa quarta-feira (30) por complicações de uma cirurgia em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O procedimento cirúrgico, no entanto, não foi divulgado pela família.

Daiane era presidente da Comissão de Direito Eletrônico na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso (OAB-MT), em Sinop, no norte do Mato Grosso. A entidade emitiu uma nota decretando luto oficial em três dias.

Uma frase que a advogada costumava falar foi relembrada pela Comissão na nota: "A advocacia tem um lado muito bonito de conseguir ajudar quem não consegue se ajudar sozinho".

A mãe da vítima, Niralva Canaverde, falou sobre a morte da filha nas redes sociais: "Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações".