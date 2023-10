Acidente em obra de supermercado em Belvedere deixa operários mortos soterrados

Quatro operários morreram soterrados durante obra para a construção de um supermercado da rede Verdemar na manhã desta terça-feira (17), no bairro Belvedere, em Belo Horizonte (MG).

O Corpo de Bombeiros informou ao g1 que o acidente foi ocasionado pelo desabamento de um talude, que tinha três metros de altura. Cinco pessoas que trabalhavam na obra foram atingidas. Quatros delas morreram.

“Um talude onde estava sendo feito um trabalho de fundação estava com um corte em 90°. A princípio sem escoramento e esse terreno veio a ceder e soterrar esses funcionários. Mas a obra tem responsável técnico, tem autorização da prefeitura, está em situação legal”, comunicou o tenente do Corpo de Bombeiros Felipe Biasibetti.

Segundo o engenheiro da obra, todos os funcionários envolvidos no acidente estavam com equipamento de segurança. As vítimas fatais foram identificadas como Zacarias Evangelista Fonseca, de 59 anos, Roberto Mauro da Silva, de 55, e Rafael Pereira Barbosa, de 35, e Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30.

Os bombeiros localizaram os três homens nos escombros já mortos. Já Juliana, que era engenheira, foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo e encaminhado para o Hospital João XXIII, mas não resistiu. Outro homem, de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi ferido e encaminhado para o Hospital Odilon Behrens.