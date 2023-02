Acidente com ônibus de excursão deixa 35 passageiros feridos

Um ônibus de excursão que conduzia, pelo menos 40 passageiros, tombou no km 152 da ERS-342, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 6h deste domingo (26). O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou ao G1, que 35 passageiros ficaram feridos, entre eles quatro crianças.

Três passageiros ficaram feridos com mais gravidade. Treze pessoas foram levadas para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo em Cruz Alta e as demais para o Hospital Santa Lúcia e na UPA, também na cidade.

Segundo a Polícia, o veículo trafegava no sentido Cruz Alta a Ijuí. Ao fazer a curva, o motorista teria perdido o controle do coletivo e caiu em um barranco. A Polícia informou ainda que chovia no momento do acidente.

A excursão tinha como destino a cidade de Santo Cristo, na mesma região. A Brigada Militar informou ainda ao G1 que a documentação do motorista e do veículo estavam regulares.