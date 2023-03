Shopping Rio Anil cobrou pagamento do estacionamento para liberar carros durante incêndio

Durante um incêndio que deixou duas pessoas mortas e pelo menos outras 13 feridas, o Shopping Rio Anil, em São Luís, no Maranhão, cobrou que os clientes pagassem o estacionamento para poder liberar os carros na tarde de terça-feira (7).

De acordo com o portal Uol, o Shopping Rio Anil alegou que, "ao identificar o incêndio, o local foi imediatamente evacuado, cumprindo os protocolos de segurança que incluem o levantamento das cancelas de estacionamento e, consequentemente, a suspensão do pagamento".

O shopping não respondeu, no entanto, exatamente que horas as cancelas foram liberadas sem a necessidade de pagamento.

Joel Castro, cliente que estava com a família assistindo a um filme no cinema durante o incêndio, afirmou que o teto desabou ao lado deles e imediatamente a sala foi tomada por chamas e "muita fumaça". A cena foi descrita como "horrível e desesperadora".

"Quando o alarme tocou eu e minha família já tínhamos corrido do fogo. O alarme tocou vários minutos depois. Nem a luz da sala acendeu. Tivemos que correr no escuro. A minha esposa chegou a cair no chão e ser pisada, mas consegui levantá-la", contou Joel.

NOTA DO SHOPPING

Em nota, o shopping Rio Anil lamentou o ocorrido e disse que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes.

O shopping ainda informou que a brigada agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que controlou a situação e permaneceu trabalhando no local.

A nota foi finalizada com a declaração de que o shopping e órgãos competentes estão trabalhando juntos para apurar o caso.