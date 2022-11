Menina de 12 anos morre após ingerir chá de ervas para abortar no interior do Maranhão

Uma menina de 12 anos morreu após ingerir um chá de ervas para abortar no interior do Maranhão. O caso aconteceu na última quarta-feira (23), no povoado Tanque, zona rural da cidade de Joselândia, que fica a 331 km da capital São Luís. As informações são do g1.

Segundo a polícia, a menina estaria nas primeiras semanas de gravidez e passou mal depois de tomar o chá. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Joselândia, mas já chegou na unidade de saúde morta.

Mãe foi presa

A mãe da menina foi presa e a causa da morte está sob investigação. O laudo deve sair em 10 dias, de acordo com a polícia.

A Polícia Civil do Maranhão também investiga o crime de estupro de vulnerável, já que a vítima só tinha 12 anos de idade e estava gestante.