Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas em incêndio de shopping em São Luís

Duas pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feriadas após um incêndio que ocorreu nas salas do cinema do shopping Rio Anil, em São Luís, Maranhão, na tarde dessa terça-feira (7). As informações são do portal g1.

As vítimas ainda não foram identificadas, entretanto, conforme o Corpo de Bombeiros do Maranhão, o primeiro corpo foi encontrado por volta das 22h30.

A primeira vítima encontrada tem características femininas, sido achada entre os escombros de uma das salas de cinema do shopping. Já a segunda vítima só foi encontrada por volta da 1h30, em outra sala de cinema.

INCÊNDIO EM SHOPPING

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping Rio Anil, no bairro Tutu, em São Luís, Maranhão, na última tarde (7).

Pelo menos 12 pessoas deram entrada em hospitais na capital maranhense. Do total de feridos, nove foram encaminhados para hospitais da rede pública e quatro para um hospital da rede particular de São Luís.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), quatro pessoas deram entrada no Hospital Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II), vítimas do acidente no Rio Anil Shopping, todas as elas passam por procedimentos específicos para cada caso. Outra vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e em seguida foi levada para um hospital particular.

Já segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), outras três pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Vitória e uma na UPA do Araçagi, com queimaduras de 2º e 3º grau.

Em nota, o Hospital São Domingos, da rede particular, informou que quatro pessoas deram entrada na emergência do hospital por conta do incêndio no Rio Anil Shopping. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelos bombeiros.

NOTA DO SHOPPING

Em nota, o shopping Rio Anil lamentou o ocorrido e disse que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes.

O shopping ainda informou que a brigada agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que controlou a situação e permaneceu trabalhando no local.

A nota foi finalizada, com a declaração de que shopping e órgãos competentes estão trabalhando juntos para apurar o caso.