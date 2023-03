Incêndio atinge Shopping Rio Anil, em São Luis, e deixa pessoas feridas

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas durante um incêndio ocorrido no Shopping Rio Anil, em São Luís, na tarde desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros do Maranhão informou que as chamas já foram controladas e o local foi totalmente evacuado pelas equipes de salvamento. As informações são do portal g1.

Do total de feridos, nove foram encaminhados para hospitais da rede pública e quatro para um hospital da rede particular de São Luís.

Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelos bombeiros. A corporação permanece no local realizando um trabalho de varredura e tentando localizar outras possíveis vítimas.

A assessoria de comunicação do shopping afirmou em nota que está tomando medidas de segurança e divulgará informações assim que possível.