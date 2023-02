Engenheiro diz ter sido vítima de homofobia em bar de São Luís: 'situação constrangedora'

O engenheiro de produção Breno Teixeira, de 25 anos, disse ter sido vítima de homofobia em um bar na Avenida Litroânea, em São Luís, nessa sexta-feira (24). As informações são do G1.

Conforme relatou Breno, tudo aconteceu quando ele estava conversando com um amigo no bar "O Pioneiro". Ele foi abordado pela garçonete, que pediu para ele e o amigo saírem do local. A garçonete teria dito que o dono do estabelecimento estava incomodado com a presença de ambos.

"Eu estava no bar, sentado com um amigo, batendo um papo sério. Eu cheguei a pedir uma água, paguei e o meu amigo estava bastante próximo de mim, mas não tinha 'pegação' ou nada chocante. Foi aí que a garçonete veio e pediu que a gente saísse, pois o dono estava 'incomodado' com a presença da gente", disse Breno ao portal.

Ele conta que questionou o motivo da expulsão para a funcionária, que disse que os dois estavam "muito próximos um do outro" na mesa. Breno disse que o amigo estava, durante a conversa, desabafando e chorando, colocando a cabeça em seu ombro em alguns momentos.

O relato de Breno no Twitter viralizou e na tarde deste sábado (25) contava com 5,1 mil retweets. Na rede, usuários prestaram apoio ao engenheiro e se indignaram com o caso de homofobia.

Boletim de Ocorrência

O engenheiro saiu sem questionar ao dono do bar o motivo da expulsão e só depois de deixar o estabelecimento percebeu que havia sido vítima de homofobia. "Minha reação foi apenas de levantar a sair. Somente depois que eu saí, que percebi o que havia acontecido".

Breno disse ao G1 na ultima sexta-feira (24) que registraria um Boletim de Ocorrência pelo crime de homofobia. Procurado pelo G1, o bar não se manifestou.