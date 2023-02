Homem é morto a tiro ao sair de show do Wesley Safadão, em São Luís, no Maranhão

Um homem de 41 anos foi morto a tiro, na madrugada deste domingo (5), durante uma briga de trânsito após o show do cantor Wesley Safadão, em São Luís, no Maranhão. O crime ocorreu na área externa da festa. As informações são do G1.

Conforme o portal, a vítima foi identificada como Enildo Penha Mota. O suspeito seria um policial militar.

Até a publicação desta matéria, o cantor não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Estrutura do camarote desabou

Legenda: Parte da estrutura do camarote rompeu Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

Além do crime, o show registrou falta de estrutura e transtornos aos consumidores. Nas redes sociais, vídeos mostram a estrutura do camarote desabando.

Segundo o G1 local, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon-MA) informou que vai notificar a empresa responsável pela produção do evento.

De acordo com órgão, apurou o portal, a notificação foi motivada pela falta de segurança e estrutura oferecidas aos consumidores durante o show.