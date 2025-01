Lancha com 20 pessoas naufraga no Rio Preguiças, em Maranhão

Um naufrágio de lancha no Rio Preguiças em Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses e a cerca de 250 quilômetros (km) de São Luís (MA), terminou com o resgate de 20 pessoas das águas. As informações são do portal g1.

A Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA), subordinada à Marinha do Brasil, afirmou que o incidente mobilizou as embarcações da entidade que estavam nas proximidades. Todas as 20 pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

As investigações foram abertas pela Marinha para determinar possíveis falhas estruturais e demais questões que possam ter levado ao naufrágio, uma vez que as causas ainda não foram esclarecidas. Os sobreviventes também repassaram informações sobre o caso.