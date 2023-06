Casal de empresários é morto no interior do Maranhão; crime pode ter relação com agiotagem

Os empresários Gaspar Loiola e Lucinalva Silva Loiola foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam, em um condomínio de luxo, em Balsas, no Maranhão, nesta sexta-feira (9). Conforme as investigações, Gaspar Loiola tinha ligações com agiotagem. O caso é investigado pela Polícia Civil.

As informações são do g1. Os corpos foram encontrados com golpe de faca. O carro do casal foi encontrado a dois quilômetros da casa deles. O veículo, encontrado em um terreno baldio, quase foi incendiado. Uma faca sem marcas de sangue também foi localizada no carro.

O motorista da família foi a residência do casal, contudo, eles não abriram a porta para o funcionário. O homem, então, estranhou e avisou sobre isso aos familiares das vítimas. Câmeras de segurança foram removidas e um bilhete, que não teve o conteúdo divulgado, foi deixado no local.

O casal passou quase 20 anos morando nos Estados Unidos e, em novembro de 2022, retornaram para o Maranhão.