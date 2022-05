Saiba quando será o próximo eclipse lunar e se ele poderá ser visto no Brasil

Após a passagem da "Lua de Sangue" entre o domingo e a madrugada desta segunda-feira (16), o próximo eclipse lunar total só acontece em 8 de novembro. Segundo especialistas, ele só poderá ser visto parcialmente no Brasil.

O fenômeno ocorre quando o brilho da lua diminui e ganha tons avermelhados. O Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados e a Lua passa na sombra da Terra.

Visto em diversas partes do mundo a olho nu, incluindo o Ceará, a próxima "Lua de Sangue" só poderá ser vista integralmente em solo cearense em junho de 2029, segundo informou ao Diário do Nordeste o professor Ednardo Rodrigues, colaborador da Seara da Ciência, na Universidade Federal do Ceará (UFC).

De acordo com a revista Exame, o ano terá ainda outro evento celeste. Um eclipse solar parcial ocorre no dia 25 de outubro, mas não deve ser visto no Brasil.

DICAS PARA APROVEITAR O ECLIPSE LUNAR TOTAL

O olho nu fará o trabalho, mas se você tiver binóculos, use-os, especialmente para as nuances de cor;

Não saia apenas uma vez para dar uma olhada. Monitore tudo. Mecânicas celestes e clima tornam um evento dinâmico. Cada eclipse lunar é diferente e as surpresas e delícias estão nos detalhes;



Observe um diagrama da passagem da Lua pela sombra da Terra e tente adivinhar como a Lua ficará no eclipse máximo.

PRÓXIMOS EVENTOS ASTRONÔMICOS DE MAIO DE 2022

22/05: Conjunção entre Saturno e Lua; Lua em Quarto Minguante

24/05: Conjunção entre Marte e Lua e entre Júpiter e Lua

27/05: Conjunção entre Vênus e Lua

29/05: Conjunção entre Marte e Júpiter e entre Mercúrio e Lua