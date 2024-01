Relógio do Juízo Final é atualizado nesta terça (23); veja o que significa e como funciona

O Relógio do Juízo Final é atualizado nesta terça-feira (23). O mecanismo tenta calcular o quão próximo a humanidade está da extinção. A atualização acontece ao meio-dia (horário de Brasília) e é transmitida ao vivo, dos Estados Unidos. (Assista abaixo)

Na última divulgação, em 2023, o Doomsday Clock — nome original do relógio — apontava que a humanidade estava 90 segundos para meia-noite. A marca é o mais próximo que os ponteiros chegaram do fim.

ASSISTA AO VIVO

O que é o Relógio do Juízo Final

A ferramenta de alerta é feita pela organização Boletim dos Cientistas Atômicos, ligada à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Segundo ela, o relógio é “muitas coisas ao mesmo tempo: é uma metáfora, é um logotipo, é uma marca e é um dos símbolos mais reconhecidos nos últimos 100 anos”.

Para elaborar o balanço, os pesquisadores consideram os atuais acontecimentos globais, como ameaças de guerra, armas nucleares e crise climática, assim como algumas preocupações novas, como a inteligência artificial. As informações são do jornal O Globo.

Quando o mecanismo avançou 10 segundos em 2023, os cientistas afirmam que o horário representava uma "momento de perigo sem precedentes”. Na época, o avanço foi motivado, especialmente, pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como a expansão de armas nucleares na China e na Coreia do Norte.

Em 2024, com o conflito no Leste Europeu ainda ativo e o início da crise em algumas regiões do Oriente Médio, como em Israel, além do agravamento da crise climática, o dispositivo deve permanecer nos 90 segundos, ou até mesmo reduzir o tempo até meia-noite, conforme projetado pelo periódico.