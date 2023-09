Planeta semelhante à Terra pode estar escondido em órbita no Sistema Solar; entenda

Pesquisadores da Universidade Kindai e do Observatório Astronômico Nacional do Japão detectaram um planeta do tamanho da Terra que pode ser responsável por perturbações antes atribuídas ao 'Planeta 9', um antigo astro. A descoberta foi registrada pelos cientistas no último dia 25 de agosto, no periódico The Astrophysical Journal.

O 'Planeta 9' seria um mundo "escondido" nas extremidades do Sistema Solar, muito além de Netuno. Até então, segundo a revista Galileu, acreditava-se que os efeitos gravitacionais desse planeta seriam a explicação para o agrupamento enigmático dos objetos transnetunianos, descobertos nos confins do sistema.

No entanto, conforme as descobertas recentes, os comportamentos atribuídos ao 'Planeta 9' são, na verdade, de um mundo mais próximo, localizado no Cinturão de Kuiper.

O Cinturão de Kuiper é um anel em forma de "donut" de objetos gelados ao redor do Sol. Ele fica um pouco além da órbita de Netuno, segundo a Nasa.

"Prevemos a existência de um planeta semelhante à Terra e de vários objetos transnetunianos em órbitas peculiares no sistema solar exterior, que podem servir como assinaturas testáveis ​​por observação das supostas perturbações do planeta", escreveram Patryk Sofia Lykawka, da Universidade Kindai, e Takashi Ito, do Observatório Astronômico do Japão.

Estudos deverão ser detalhados

Se os estudos científicos estiverem corretos, o novo planeta seria escuro e congelado e teria cerca de 1,5 a 3 vezes o tamanho da Terra. "Um conhecimento mais detalhado da estrutura orbital no distante Cinturão de Kuiper pode revelar ou descartar a existência de qualquer planeta hipotético no sistema solar exterior", pondera a equipe que assinou o artigo. Além disso, mesmo que a existência do corpo celeste seja confirmada, isso ainda não o torna, automaticamente, um planeta.