Nasa prevê que mudanças na órbita da lua podem levar a inundações recordes na Terra

A elevação do nível do mar causado por um ciclo lunar fará com que cidades costeiras ao redor dos Estados Unidos comecem uma década de aumentos dramáticos no número de inundações a partir de 2030. Os dados constam em pesquisa liderada por membros da equipe de ciência da mudança do nível do mar da Nasa da Universidade do Havaí.

O estudo aponta que as marés altas excederão os limites de inundação conhecidos em todo o país com mais frequência. Além disso, os fenômenos por vezes ocorrerão em aglomerados com duração de um mês ou mais, dependendo das posições da Lua, da Terra e do Sol.



Quando a Lua e a Terra se alinham de maneiras específicas entre si e o Sol, a atração gravitacional resultante e a resposta correspondente do oceano podem deixar os moradores da cidade lidando com inundações de dois dias ou a semana toda.

Legenda: Inundações são comuns em zonas costeiras dos EUA. Fenômenos como El Niño geram elação das marés Foto: Divulgação/Hawai'i and Pacific Islands King Tides Project

"Áreas baixas perto do nível do mar estão cada vez mais em risco e sofrendo devido ao aumento das inundações, e isso só vai piorar", explica o administrador da Nasa Bill Nelson.





Bill Nelson Administrador da NASA "A combinação da atração gravitacional da Lua, o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas continuarão a exacerbar inundações costeiras em nossas costas e em todo o mundo. A equipe de mudança do nível do mar da Nasa está fornecendo informações cruciais para podermos planejar, proteger e evitar danos ao meio ambiente e aos meios de subsistência das pessoas afetados pelas inundações

Motivações das inundações

O principal agente causador das movimentações no mar é uma oscilação regular na órbita da Lua que leva 18,6 anos para ser concluída. A história aponta que já foi relatado a mesma situação, pela primeira vez, em 1728.



A novidade é como um dos efeitos da oscilação na atração gravitacional da Lua – a principal causa das marés da Terra – se combinará com o aumento do nível do mar resultante do aquecimento do planeta.

Legenda: Estados Unidos já enfrentam problemas de inundações causados por furacões Foto: Divulgação/Noaa



O estudo aponta ainda que apenas as costas do norte, incluindo a do Alasca, serão poupadas por mais uma década ou mais porque essas áreas terrestres estão subindo devido a processos geológicos de longo prazo.



Os pesquisadores descobriram os pontos de inflexão em números de inundações estudando 89 locais de medidor de maré em todos os estados e territórios costeiros dos EUA, menos no Alasca.



O grupo de estudo criou um quadro estatístico que mapeou os cenários de elevação do nível do mar amplamente utilizado pela NOAA e os limiares de inundação, o número de vezes que esses limiares foram excedidos anualmente, ciclos astronômicos e representações estatísticas de outros processos, como eventos do El Niño, conhecidos por afetar as marés.



Eles projetaram resultados para até o ano de 2080. Ben Hamlington, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, é coautor do artigo e também líder da Equipe de Mudança do Nível do Mar da Nasa. Ele observa que os resultados do novo estudo são um recurso vital para os planejadores urbanos costeiros, que podem estar focados em se preparar para eventos extremos em vez de mais inundações nas marés altas.