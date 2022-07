Médicos anunciam quarto caso de cura do HIV no mundo, diz jornal

Um homem de 66 anos de idade, que convive com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) desde a década de 1980, foi curado, segundo seus médicos. É o quarto caso conhecido de cura no mundo inteiro e foi apresentado nesta semana na pré-conferência Aids 2022, em Montreal, no Canadá.

De acordo com a BBC, que deu a informação, o homem, conhecido como "Paciente City of Hope" ("Cidade da Esperança", traduzido do inglês), recebeu um transplante de medula óssea de um doador que é naturalmente resistente ao vírus. O tratamento feito, porém, era para tratar uma leucemia desenvolvida por ele três anos atrás.

Em um comunicado, o homem, que pediu para não ser identificado pela reportagem, disse que, quando foi diagnosticado com HIV, em 1988, pensou que seria uma "sentença de morte".

Contou, também, que muitos de seus amigos morreram em decorrência do vírus, por não existirem medicamentos antirretrovirais que pudessem dar a eles uma expectativa de vida "quase normal". "Nunca pensei que viveria para ver o dia em que não tivesse mais HIV", afirmou.

Ele parou de tomar os medicamentos rotineiros para o HIV e disse estar "mais que grato" por não ter mais o vírus detectável em seu corpo. Foi tratado no City of Hope National Medical Center, em Duarte, na Califórnia.

Leucemia

O "Paciente City of Hope" foi submetido a um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia que adquiriu aos 63 anos. Ele tinha de substituir sua medula doente por uma saudável, que pudesse "resetar" suas células.

Por coincidência, de acordo com a equipe médica que o tratou, o doador encontrado era resistente ao HIV. "Ficamos entusiasmados em informá-lo que seu HIV está em remissão e que ele não precisa mais tomar a terapia antirretroviral que estava usando há mais de 30 anos", comemorou Jana Dickter, infectologista do City of Hope.

O homem foi monitorado após o transplante e seus níveis de HIV se tornaram indetectáveis, segundo a BBC, e assim seguem já há mais de 17 meses.

Os profissionais do hospital lembram, por outro lado, que transplantes de medula óssea não vão ser a solução para tratar os 38 milhões de pessoas que convivem com o vírus atualmente.

"É um procedimento complexo com efeitos colaterais significativos. Portanto, não é realmente uma opção adequada para a maioria das pessoas que vivem com HIV", disse Dickter.

Outros casos de cura

Ainda conforme o jornal londrino, o primeiro caso de cura do HIV aconteceu em 2011, com Timothy Ray Brown, conhecido como 'Paciente de Berlim'. Outros três casos foram registrados nos últimos três anos.

O que é o HIV?

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) afeta o sistema imunológico. Ele pode causar Aids e dificultar a defesa natural do corpo.