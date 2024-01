'Lua do Lobo': veja fotos do fenômeno desta quinta-feira (25)

A primeira lua cheia do ano novo pôde ser vista após o pôr do sol desta quinta-feira (25). Conhecida como Lua do Lobo, em homenagem aos animais que uivam com mais frequência nesta época do ano, ela estará mais iluminada hoje.

Conforme a Nasa, ela ainda poderá ser vista até sexta-feira à noite na forma mais cheia. Entre a noite desta quinta e a manhã de sexta (26), a lua cheia estará perto da estrela brilhante Pólux. A estrela parecerá girar no sentido horário ao redor da lua durante a noite.

Confira fotos da 'Lua do Lobo'

Legenda: A lua iluminando o céu durante a partida de futebol da Copa Asiática de Seleções do Catar 2023 entre Quirguistão e Omã, em Doha Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Legenda: A Lua cheia pôde ser vista a partir do pôr do sol nesta quinta-feira (25) Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Legenda: O nome "Lua do Lobo" foi dado em homenagem aos lobos, por eles uivarem com mais frequência nesta época do ano Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Legenda: A lua através de uma tempestade de poeira na costa do Saara Ocidental, vista de um avião Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Superluas e luas cheias

Estão previstas 12 Luas cheias neste ano, duas delas sendo "superluas". Estas devem ocorrer nos meses de setembro e outubro, segundo o calendário lunar. Dentre elas, estão:

25 de janeiro de 2024: Wolf Moon (Lua do Lobo)

Wolf Moon (Lua do Lobo) 24 de fevereiro de 2024: Snow Moon (Lua de Neve)

Snow Moon (Lua de Neve) 25 de março de 2024: Worm Moon (Lua de Minhoca)

Worm Moon (Lua de Minhoca) 23 de abril de 2024: Pink Moon (Lua Rosa)

Pink Moon (Lua Rosa) 23 de maio de 2024: Flower Moon (Lua das Flores)

Flower Moon (Lua das Flores) 21 de junho de 2024: Strawberry Moon (Lua de Morango)

Strawberry Moon (Lua de Morango) 21 de julho de 2024: Buck Moon (Lua dos Cervos)

Buck Moon (Lua dos Cervos) 19 de agosto de 2024: Sturgeon Moon (Lua do Esturjão)

Sturgeon Moon (Lua do Esturjão) 17 de setembro de 2024: Harvest Moon (Lua da Colheita) (super)

Harvest Moon (Lua da Colheita) (super) 17 de outubro de 2024: Hunter’s Moon (Lua do Caçador) (super)

Hunter’s Moon (Lua do Caçador) (super) 15 de novembro de 2024: Beaver Moon (Lua do Castor)

Beaver Moon (Lua do Castor) 15 de dezembro de 2024: Cold Moon (Lua Fria)