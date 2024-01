Lua do Lobo, a primeira lua cheia do ano, acontece nesta quinta (25); veja significado

A primeira Lua cheia deste ano, chamada "Lua do Lobo", estará mais visível nesta quinta-feira (25). Segundo O Globo, o nome foi dado em homenagem aos lobos, por eles uivarem com mais frequência nesta época do ano.

A "Lua do Lobo" poderá ser vista no pôr do sol, entre 17h30 e 18h, caso o céu não esteja nublado. De acordo com a Nasa, a primeira Lua cheia de janeiro também pode ser chamada de "Lua do Gelo", "Lua após o Yule", "Lua do Festival Thaipusam", "Lua do Festival Ananda Pagoda", entre outros nomes.

Veja também

Superluas e luas cheias

Estão previstas 12 Luas cheias neste ano, duas delas sendo "superluas". Estas devem ocorrer nos meses de setembro e outubro, segundo o calendário lunar. Veja as datas:

Calendário Lunar de 2024

25 de janeiro de 2024: Wolf Moon (Lua do Lobo)

24 de fevereiro de 2024: Snow Moon (Lua de Neve)

25 de março de 2024: Worm Moon (Lua de Minhoca)

23 de abril de 2024: Pink Moon (Lua Rosa)

23 de maio de 2024: Flower Moon (Lua das Flores)

21 de junho de 2024: Strawberry Moon (Lua de Morango)

21 de julho de 2024: Buck Moon (Lua dos Cervos)

19 de agosto de 2024: Sturgeon Moon (Lua do Esturjão)

17 de setembro de 2024: Harvest Moon (Lua da Colheita) (super)

17 de outubro de 2024: Hunter’s Moon (Lua do Caçador) (super)

15 de novembro de 2024: Beaver Moon (Lua do Castor)

15 de dezembro de 2024: Cold Moon (Lua Fria)