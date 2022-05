Eclipse lunar total 2022 acontece em maio e poderá ser visto de todo o Brasil; veja datas

O primeiro eclipse lunar total de 2022 começará às 22h32 do dia 15 de maio, atingirá o seu ápice à 1h11 do dia 16 de maio e chegará ao fim às 3h51.

Nesse evento astronômico, a lua ficará mais escura com tom de vermelho sangue. A coloração é causada por um efeito óptico chamado de dispersão de Rayleigh, quando a luz solar é refratada e dispersada na atmosfera da Terra.

O fenômeno poderá ser visto a olho nu no Brasil, incluindo o Ceará. Ao todo, conforme o site Time and Date, acompanharão o eclipse a América do Norte e do Sul, além de partes da Europa e da África.

Dicas para aproveitar o eclipse lunar total

O olho nu fará o trabalho, mas se você tiver binóculos, use-os , especialmente para as nuances de cor;

Não saia apenas uma vez para dar uma olhada. Monitore tudo. Mecânicas celestes e clima tornam um evento dinâmico. Cada eclipse lunar é diferente, e as surpresas e delícias estão nos detalhes;



Observe um diagrama da passagem da Lua pela sombra da Terra e tente adivinhar como a Lua ficará no eclipse máximo.

Calendário dos principais eventos astronômicos do mês de maio de 2022

06/05: Máxima atividade da chuva de meteoros eta-Aquáridas

08/05: Lua em Quarto Crescente

10/05: Pico da atividade da chuva de meteoros eta-Lirídas

16/05: Lua Cheia; Eclipse total da Lua

22/05: Conjunção entre Saturno e Lua; Lua em Quarto Minguante

24/05: Conjunção entre Marte e Lua e entre Júpiter e Lua

27/05: Conjunção entre Vênus e Lua

29/05: Conjunção entre Marte e Júpiter e entre Mercúrio e Lua