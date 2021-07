Asteroide gigante passará perto da Terra neste sábado, mas Nasa descarta riscos

Um asteroide gigante pode passar perto da Terra no próximo sábado (24), conforme o observatório da Nasa — agência espacial dos Estados Unidos. Não há risco de choque com a Terra. As informações são da CNN.

A rocha foi batizada de "2008 GO20" e possui entre 97m e 220 m de diâmetro. A Nasa estima que o asteroide passará a 12 "distâncias lunares" do planeta. Isso representa cerca de 4.7 milhões de quilômetros.

A velocidade calculada é de 8.20 km/s. Não há previsão de que ele seja visível.

De acordo com o site de monitoramento da Nasa, há possibilidade de outros asteroides menores passarem a uma distância mais próxima da Terra, mas nenhum traz riscos de entrar em rota de colisão com o planeta.

Segundo os pesquisadores, a situação de ameça é possível de ser detectada com muita antecedência.

"Com todo esse tempo de alerta, as tecnologias existentes poderiam ser utilizadas para afastar qualquer objeto da Terra", afirmou a Nasa à CNN.

Asteroides são rochas que circulam pelo espaço, podendo se chocar com planetas e satélites naturais. Um exemplo foi a extinção dos dinossauros.