Alinhamento dos planetas: o que é e como assistir ao fenômeno nesta sexta-feira (24)

Nesta sexta-feira (24), acontece o raro "alinhamento" quíntuplo de planetas, quando Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão visíveis a olho nu. O alinhamento dos corpos celestes do Sistema Solar já ocorre desde o começo do mês, mas o ápice é nesta madrugada.

Os cinco planetas estarão brilhantes o suficiente para se poder observar da Terra. O site AccuWeather também aponta que a lua crescente estará alinhada aos astros, brilhando entre Vênus e Marte.

Segundo a revista Sky & Telescop, o fenômeno raro não acontece desde dezembro de 2004. Neste ano, a distância entre Mercúrio se Saturno será menor. Mercúrio, o mais difícil de ser observado, será destaque.

Astrônomos dizem que o próximo evento celeste do tipo ocorrerá somente no ano de 2040.

Como assistir ao alinhamento dos planetas?

O melhor horário para ver os cinco planetas e a lua é 30 minutos antes do nascer do sol. Para conseguir assistir, basta ter uma visão limpa e sem muitas obstruções do horizonte.