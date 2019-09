Reiki para pets

Além de levar seu animal ao veterinário, banhá-lo, brincar com ele, trocar a água – no caso de peixes –, entre outras atitudes, uma medida de cuidado com o seu pet é o reiki, terapia energética e holística. Layanne Aquino e Pilho Silva, mestres de oito linhas da terapia reiki, atestam os benefícios da prática para os pets. “O holismo trata o ser dentro de um aspecto integral, ou seja, corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então os benefícios do reiki nos animais podem ser emocionais, que se observam por meio de padrões de comportamento, como benefícios na socialização e no equilíbrio sistêmico, melhorando a qualidade de vida, entre outros”, aponta Pilho Silva.

Cuidado integral

Pilho Silva comenta que, de acordo com a teoria reiki, tudo o que existe no plano material é composto de energia. Portanto, essa terapia pode ser aplicada em qualquer reino: mineral, vegetal e animal. “O bacana da terapia reiki é que não há nenhum tipo de contraindicação. Não existe restrição, não existe o reiki mal aplicado, nem reiki em excesso, porque se acredita que a energia cósmica é inteligente, então ela vai trazer equilíbrio. E o equilíbrio resulta em cura, em processos de cura em geral”, observa o mestre em reiki.

Para que seu pet receba reiki, você pode procurar um terapeuta – que, atualmente, pode ser encontrado facilmente pela internet. “Ou a própria pessoa pode se tornar terapeuta, podendo aplicar no pet, em si própria, na família etc. O benefício é bem amplo, e a iniciação de reiki é um processo simples, fácil e de baixo investimento. Basta que a pessoa seja sintonizada por um mestre de reiki habilitado, o que costuma acontecer num seminário, no qual se estuda o que é a terapia, de onde veio, como funciona e como utilizá-la”, detalha Layanne Aquino (na foto abaixo, junto com Pilho Silva e o pitbull Xamã).

Benefícios

Layanne destaca que a aplicabilidade do reiki é bem importante no âmbito veterinário, pois os pets, assim como os humanos, também ficam estressados e gastam energia vital ao longo dos dias. Sem contar que eles tendem a absorver as emoções do dono, a exemplo do estresse, do desânimo e da tristeza. Assim, o reiki tem por objetivo trazer equilíbrio para o animal, proporcionando bem-estar e qualidade de vida. “Isso se reverbera com um comportamento mais tranquilo. Ele fica menos ansioso e acaba, por consequência, destruindo menos as coisas em casa, por exemplo. Enfim, tendo um melhor comportamento e mais saúde”, sinaliza a mestre em reiki.

A especialista tem um pitbull de dois anos, o Xamã, em quem aplica reiki quase todos os dias, desde que ele era novinho. “Apesar de ser de uma raça estigmatizada como feroz e violenta, o Xamã é extremamente dócil. Ele já participou de desfiles em shoppings e entrevistas na TV. Ele tem uma habilidade muito grande de socialização, com outros animais e com seres humanos. E nós creditamos muito esse temperamento ao reiki”, avalia Layanne Aquino.

Qualidade de vida

Quem também alega benefícios dessa terapia é a artista da dança Clarissa Costa. Ela conta que Melodia, sua boxer de estimação, adoeceu no ano passado. Na ocasião, alguns amigos terapeutas reikianos a procuraram dizendo que poderia ser uma prática boa para a cadelinha. “Eles foram até minha casa, e Melodia chegou a receber quatro sessões de reiki. Na maioria das sessões ela ficava tranquila, conseguia relaxar um pouco o pescoço, o que era difícil, porque ela estava com uma torção na cervical. Eu percebia que ela ficava melhor, ficava mais quieta”, cita Clarissa Costa.

A pedagoga Elenilce Rodrigues, terapeuta reikiana e dona da empresa Carinho de Bicho, costuma aplicar reiki nos próprios pets e nos da família. Uma das coisas que ela percebe é que os animais ficam mais calmos após receberem reiki, com melhora na qualidade de vida de uma maneira geral. “É uma experiência boa. Vale a pena tanto para a gente quanto para o animal. Tenho uma gatinha muito arisca, e quando aplico reiki, ela adormece. Dorme tanto que se assusta quando acorda”, relata.