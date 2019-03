Peça elegante e limpa

Nenhuma sala pode se considerar completa sem ele. Sinônimo de conforto, acolhimento e bem-estar, o sofá é um dos astros da decoração de ambientes residenciais e comerciais. Disponível no mercado em diversos formatos e materiais, o estofado merece cuidados especiais para manter sua beleza e limpeza. Principalmente em locais de grande circulação de pessoas, não é incomum o sofá acabar sujando por causa de líquidos, alimentos e outros produtos derramados.



Cuidados de limpeza

Depois de um intenso dia de trabalho, nada melhor do que sentar-se no sofá e relaxar. Mais prazeroso ainda se for num estofado impecavelmente limpo e bem conservado. E para que esta peça nobre do seu mobiliário não perca a boa aparência, é importante adotar alguns cuidados. Da mesma forma, caso aconteça de o móvel ficar sujo, há alguns procedimentos que ajudam na sua higienização.

Essa noção de manutenção é importante porque por serem peças de custo relativamente alto, os estofados não são trocados com frequência. Mesmo que a decoração da casa ou do escritório seja alterada, a tendência é que eles permaneçam por alguns anos no ambiente.

Por isso, antes de realizar a limpeza, é necessário saber exatamente qual é o tipo de material do sofá. Algodão, couro, linho, camurça, veludo, napa... são muitas opções de materiais. Também é válido checar a etiqueta na parte inferior do sofá, onde se encontram os símbolos de instrução de limpeza. Elas são feitas pelo fabricante, com o objetivo de conservar as características originais do móvel por mais tempo. Por exemplo, o símbolo P significa processo normal de lavagem a seco, W indica processo normal de lavagem e F informa que a limpeza deve ser feita por profissional especializado. Por fim, a letra O significa limpeza com água fria.



Como fazer

Experts recomendam que deve-se iniciar a limpeza aspirando o sofá ou usando uma escova de cerdas macias para eliminar a poeira e a sujeira que estiverem sobre ele.

Uma solução caseira muito útil na limpeza de sofás de tecido é misturar um litro de água morna em 250 ml de vinagre branco. Umedeça um pano limpo nesta mistura e passe no sofá. Havendo manchas mais difíceis de tirar, o processo deve ser repetido com uma esponja mais embebida na mistura. Passe um pano seco logo após e deixe secar naturalmente. Esse procedimento deve ser feito pelo menos uma vez por mês.

No caso dos sofás de couro ou materiais semelhantes, a dica é passar somente um pano úmido com uma solução de água e sabão neutro (detergente). Aplique vaselina ou silicone líquido com uma flanela a cada três meses para conservar o couro e evitar rachaduras e avarias.

A camurça, que é um material mais delicado, exige cuidados especiais. Nesse tipo de tecido, deve-se passar apenas um pano umedecido em água e detergente neutro para retirar a sujeira. Escove o sofá uma vez por semana com uma escova própria para camurça. E atenção: se qualquer líquido cair sobre o tecido, o ideal é secá-lo imediatamente.

Nunca use produtos que contenham cloro ou sabão em pó para limpar estofados. Eles são próprios para limpeza de outros tipos de materiais, além de desgastarem muito rapidamente os tecidos. Na dúvida, você deve utilizar detergente líquido neutro ou um produto específico para a limpeza dos sofás. Siga essas e outras dicas para ter seu móvel sempre bonito.



Conheça os detalhes dos tipos de limpeza de estofados:

A SECO

Esse tipo de lavagem pode ser feita com panos de limpeza a seco, vendidos em supermercados e lojas de materiais de limpeza. Aspire o sofá e passe o pano por toda a superfície;



NORMAL

O símbolo W significa processo normal de limpeza a úmido, a forma mais comum de limpeza. Nesse caso, deve ser utilizada a água junto com produtos específicos, como detergente neutro;

PROFISSIONAL

A letra F na etiqueta de instrução significa limpeza a seco profissional. Nesse caso, a recomendação é não proceder com a limpeza em casa e procurar uma empresa especializada;



ÁGUA FRIA

A letra O significa lavar a superfície em água fria.



DICA

Tem crianças em casa? É comum que os pequenos sujem o sofá, e como nem sempre é algo que possa ser evitado, se o estofado ficou sujo de gordura ou alimentos, o procedimento para a limpeza é simples: misture água e sabão neutro (1 copo de água morna por 1/4 de sabão de louça neutro), forme uma espuma desta mistura e passe com uma esponja na mancha, deixe agir por 15 minutos, retire com um pano ou papel toalha, sempre de fora para dentro. Passe um pano seco e deixe secar.