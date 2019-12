Celebrar a vida de quem se ama na data do seu aniversário sempre é algo especial. Se a comemoração for uma festa infantil, já existem diversos buffets especializados para esse público em Fortaleza. Além do buffet, os pais podem contratar serviços de comida à parte – como bolos especiais, doces finos, food trucks de algodão doce, de pizza, de crepe, de esfiha, entre outras opções –, serviços de decoração, luz, som, papelaria, aluguel de brinquedos, bandas infantis, personagens etc. As possibilidades nesse campo são bem vastas.

Márcio Cavalcante, que também atua como Palhaço Marmota, é Diretor Geral da Cia Mix da Alegria. A empresa é especialista em animação de festas infantis. Para ele, as vantagens de ter personagens, bailarinos, banda infantil e outros serviços de animação em um aniversário de criança é retratar o tema da festa por meio dos personagens que irão encantar a todos os convidados.

Na opinião de Rafaela Mesquita, cerimonialista especialista em festas infantis, os personagens dão vida à festa, trazem o lúdico. “As crianças, que acreditam em toda essa magia de contos de fadas, super-heróis e outros personagens, se sentem num mundo mágico quando chegam a um aniversário”, observa a profissional. Já as bandas infantis, segue avaliando, dão alegria à festa. “No primeiro momento, voltadas às crianças, com músicas e brincadeiras do universo infantil. No segundo momento, dependendo do perfil da família, podem cantar algo mais adulto, que é aí que os convidados adoram”, argumenta Rafaela.

Por onde começar

Como tantas opções, os especialistas recomendam iniciar a preparação do aniversário com no mínimo seis meses de antecedência. Entrar em contato e escolher o buffet e, caso queira, o cerimonialista, são boas pedidas para começar, pois ambos ajudarão bastante no planejamento do evento. Esse rofissional, ressalta Rafaela Mesquita, dará todo o auxílio necessário para a construção do evento, indicação dos melhores fornecedores de acordo com perfil da festa e da família, inclusive para que os pais não invistam em algo desnecessário e para que fiquem tranquilos no decorrer da festa.

Ela comenta que o cerimonialista também auxilia na escolha do melhor local, de acordo com as expectativas dos familiares, que não vão se preocupar com as contratações.

Acervo pessoal Márcio Cavalcante

O próximo passo é escolher o tema. Sim, porque as festas são temáticas, com a decoração, os doces e, às vezes, até as vestimentas do aniversariante e de alguns familiares planejadas de acordo com isso. Segundo Márcio Cavalcante, realeza e circo são os temos mais procurados nos últimos anos para festas de 1 ano. Manu Alencar, cenógrafa, decoradora e CEO da Dudabaluza Festas e Oba Lá Lá Buffet, destaca circo, fábrica de brinquedos, candyland e temáticas baseadas na Disney.

Com o tema definido, é bom checar com o buffet, com o cerimonialista ou por conta própria os próximos fornecedores a serem contratados e os próximos passos do check list, que vai desde a contratação dos serviços para o grande dia, até a escolha da vestimenta da criança e da confecção da lista de convidados. Veja mais sugestões no quadro ao lado.

Checklist de festa infantil

. Fazer a lista de convidados;

. Fazer orçamentos;

. Definir local, dia e hora da festa;

. Definir tema;

. Contratar serviço de decoração;

. Verificar necessidade de aluguel de mobiliário;

. Planejar atrações infantis;

. Definir cardápio e calcular bebidas;

. Encomendar bolo e doces;

. Definir se vai querer monitores para a área recreativa;

. Escolher a lembrancinha;

. Verificar o andamento dos itens contratados;

. Contratar equipes para registro da festa;

. Enviar convites (físicos ou virtuais);

. Definir a sua roupa e a da criança.