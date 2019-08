Dieta personalizada

“Na próxima segunda-feira eu começo a dieta”. Quem nunca fez essa promessa? Quando a dieta é restritiva demais ou não contempla gostos pessoais, a tentação de desistir é grande. Mas, com a personalização do plano alimentar, o que poderia ser um sacrifício se torna uma meta possível. Aliada às soluções inovadoras do mercado de alimentação fit, manter a dieta fica mais fácil.

Sem stress

Imagine ter um plano alimentar feito sob medida pelo nutricionista, contemplando seus gostos pessoais e tudo o que você precisa para ter uma vida saudável. Mas nem tudo é perfeito quando não se tem tempo de preparar as marmitas da semana. Se esse for o seu caso, seguir a dieta, por mais simples que seja, pode ser bem mais desafiador. “Hoje, a principal dificuldade dos pacientes é tirar um tempo para programar e organizar a alimentação”, observa a nutricionista Tanara Ferreira. “Porque as pessoas têm muitas atividades e essas demandas atrapalham a adesão ao plano alimentar”, completa.

Foi pensando nesse público que a administradora e chef de cozinha Carla Úrsula Bomfim Costa criou a MenuVita Dietas, negócio especializado em marmitas personalizadas, feitas de acordo com o plano alimentar de cada cliente. “Por meio de pesquisas com nutricionistas, percebemos que um dos maiores problemas dos pacientes era a manutenção do tratamento, ou por falta de tempo para preparar as refeições, ou pelo simples fato de não saber produzir os alimentos conforme as instruções do plano alimentar. Por outro lado, também identificamos o crescimento do mercado de marmitas fit, que atingiam basicamente esse público-alvo, porém de forma muito superficial”,

explica Carla Úrsula.

A ideia, segundo a empreendedora, é funcionar como uma farmácia de manipulação, só que em vez de remédios, trabalha com alimentos. “E, tal qual uma farmácia de manipulação, não teríamos como personalizar uma dieta sem a ‘receita’ do nutricionista. Quando o cliente não possui nutricionista, a empresa indica um profissional parceiro. A consulta e a elaboração da dieta são serviços independentes. Complementares, mas independentes”, reitera Carla Úrsula.

Tecnologia

Para entregar centenas de pratos por semana, completamente personalizados, a empresa conta com a tecnologia de um software construído especialmente para viabilizar o serviço. “Ele foi desenvolvido com a participação de nutricionistas”, destaca a empresária. A ferramenta cruza informações sobre as necessidades e as restrições de cada cliente com os pratos da base do sistema, incluindo todos os insumos utilizados na elaboração, agrupados por grupos alimentares e características nutricionais. “Dessa forma,

conseguimos sugerir cardápios personalizados, variados e totalmente enquadrados nas necessidades dos clientes”, reforça a chef.

Carla Úrsula

Quando o cardápio é elaborado pela empresa, é repassado ao cliente, que pode compartilhar com o nutricionista e, após aprovado, é produzido e congelado em embalagens seladas e invioláveis. “Trabalhamos somente com almoço e/ou jantar. A nossa proposta é produzir os alimentos sem nenhum ingrediente industrializado, sem conservantes e buscando ao máximo adquirir insumos de fornecedores locais e com origem na agricultura familiar, de preferência orgânica”, afirma Carla Úrsula.

Individualidade respeitada

Para a nutricionista Tanara Ferreira, dietas personalizadas são mais fáceis de serem seguidas, porque respeitam a individualidade e as necessidades de cada pessoa. Para isso, a profissional considera fatores como histórico do paciente, doenças na família, consumo de bebida alcoólica, estilo de vida e prática de atividade física. “Até o consumo de água é individualizado. Então, depende do peso, do estilo de vida, do tipo de exercício físico que essa pessoa faz”, afirma Tanara Ferreira. “Uma dieta personalizada, primeiramente, vai suprir as necessidades daquele indivíduo e, em segundo lugar, é mais fácil de ser aceita”, completa.

Outra vantagem da dieta personalizada, conforme a nutricionista, é a inclusão de nutrientes necessários para a manutenção do equilíbrio global do indivíduo. “Se a pessoa é ansiosa, por exemplo, podemos colocar alimentos que vão melhorar a ansiedade. Se tem muita TPM (tensão pré-menstrual), sugerimos uma alimentação que melhore esse aspecto. É algo que vai colaborar em todos os aspectos da vida dessa pessoa”, destaca.

