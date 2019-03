Uma pessoa que descobre a sua cartela de cores tem o poder de construir uma imagem mais bonita e harmoniosa de si própria usando as cores certas, defende Nida Alves, consultora de imagem e estilo e produtora de moda.

“A cor certa ilumina o rosto, rejuvenesce, dá um aspecto saudável e descansado, harmoniza o conjunto, ameniza rugas, manchas e linhas de expressão, suaviza a textura da pele, uniformiza o tom da pele e valoriza o traço. Em resumo, é sinônimo de autoestima elevada e empoderamento”, frisa a profissional.

As cores certas

No nosso dia a dia, percebemos os efeitos da coloração pessoal quando, por exemplo, compramos uma roupa de cor linda que vimos outra pessoa usando, mas que em nós não agrada. Segundo a consultora de imagem e estilo e produtora de moda Nida Alves, isso ocorre porque a cor da roupa necessita ser harmônica com a nossa coloração pessoal.

O resultado da análise de coloração pessoal nos permite sair do óbvio, do “pretinho básico”. A cor certa ajuda a rejuvenescer uma pessoa em cerca de 10 anos. Nida Alves aponta que conhecer as cores certas para si também é vantajoso para a aquisição de roupas, acessórios e maquiagens, que se torna mais assertiva e correta. Com a redução do risco de comprar peças que depois se mostram inadequadas à coloração de cada um, evita-se perda de tempo e de dinheiro.

Como funciona

A profissional explica que a análise de coloração pessoal é umas das diversas etapas da consultoria de imagem e estilo. A análise tem como função identificar as cores e os contrastes que são mais harmônicos às características de cada um. Nela são verificadas as cores e os contrastes dos cabelos, dos olhos e da pele, ensina a consultora de imagem e estilo. Ela lembra que mesmo podendo-se fazer apenas a análise da coloração pessoal de alguém, o ideal é que esse processo seja realizado como parte de uma consultoria de imagem e estilo, quando se aprofunda a verificação do estilo da pessoa.

“Para se fazer a análise da coloração pessoal, devemos inicialmente identificar o estilo pessoal de quem está sendo analisado, as suas prioridades de vida e as prioridades da alma”, descreve a produtora de moda. Depois, passa-se à verificação dos elementos visuais, quando Nida usa uma técnica chamada método sazonal estendido – baseada nas quatro estações do ano: primavera, verão, outono e inverno –, para identificar o círculo cromático que favorece a pessoa.

Público

Para quem se interessou, Nida dá a dica de procurar um profissional de consultoria e estilo com experiência formal e de mercado. “No meu caso, tenho formação em Design de Moda com especialização de Gestão em Design de Moda, além de ter realizado treinamentos na área de consultoria de moda e colorimetria em São Paulo e Belo Horizonte”, sinaliza a Produtora de Moda.

“Em resumo, a cor certa é sinônimo de autoestima elevada e empoderamento”, acredita a consultora de imagem e estilo Nida Alves.

E isso é importante, porque o profissional de consultoria de imagem e estilo lida com o que as pessoas mais prezam, que é a relação delas com a própria imagem e como elas querem transmitir isso às outras pessoas em seus círculos pessoal e profissional.

Ela diz que o serviço é indicado para todas as pessoas, homens e mulheres de todas as idades. “O teste de coloração é feito da mesma forma com o público feminino e o masculino. Os homens têm cada vez mais se livrado do machismo e abraçado o seu lado vaidoso e estão buscado esse tipo de orientação”, afirma.

Experiência própria

Nida Alves conta que a análise da coloração pessoal mudou a vida dela, pois antes de aplicá-las em seus clientes, ela própria se submeteu ao teste, mudando completamente o estilo. “Antes, por exemplo, eu era loira e não percebia que esta cor não me favorecia. Ela me deixava completamente pálida, com aspecto de doente, e isso afetava diretamente a minha autoestima. Hoje, após a análise e as mudanças que fiz provocadas pelos resultados da análise, tenho uma relação totalmente positiva com a imagem que transmito às pessoas que me rodeiam, tanto no meu círculo pessoal quanto profissional”, revela a profissional.

DICAS

A cor certa:

- Ilumina o rosto;

- Rejuvenesce;

- Dá um aspecto saudável e descansado;

- Harmoniza o conjunto;

- Ameniza rugas, manchas e linhas de expressão;

- Suaviza a textura da pele;

- Uniformiza o tom da pele;

- Valoriza o traço.