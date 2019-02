Ajuda valiosa

Profissional cada vez mais valorizado e presente nas festas de casamento, o cerimonialista exerce um papel fundamental na organização e realização deste tipo de evento. Quando os noivos precisam decidir detalhes da decoração, indicação de fornecedores, contratar serviços sem estourar o orçamento, ter o trabalho do cerimonialista faz toda a diferença. Sem falar na tranquilidade de viver o grande o dia sem se preocupar com detalhes da festa, pois é este profissional quem vai estar atento a tudo para que o sonho dos noivos se realize sem contratempos. Saiba mais sobre o serviço e as vantagens de contratá-lo.



Vale a pena contratar?

Muitas noivas que estão iniciando os preparativos para o casamento se perguntam se realmente é necessário contratar o serviço de um cerimonialista. Para quem está pensando em economizar este custo, saiba que isso pode não ser uma boa ideia e acabar dando muita dor de cabeça no final.

Ao entrar em contato com uma cerimonialista, você vai ter três opções de serviço: assessoria integral ou completa, parcial ou apenas para o dia do casamento. Sendo integral, ela irá acompanhar toda a organização do casamento desde o início, ajudando a decidir decoração, fornecedores e detalhes da festa. Vale a pena, se você já tem a data e o local da cerimônia religiosa e da festa. E, claro, se tem orçamento para isso.

Contratando alguém bem relacionado e experiente no mercado, ela poderá conseguir os melhores preços e profissionais bem recomendados. E a vantagem de aceitar essas sugestões é formar uma equipe afinada, que vai apresentar um resultado muito melhor. Além disso, você economizará tempo de pesquisa.

O serviço integral é um custo mais alto, mas esta não é a única desvantagem. Há o risco de as coisas não saírem do gosto dos noivos. Com alguém resolvendo as coisas para você, poderá sentir que não está participando de todo o processo. Por isso, vale refletir antes de optar por esse serviço completo.

Na modalidade parcial, a assessoria é prestada de forma on-line durante o período pré-evento, com menos reuniões presenciais, e no dia do casamento, com o cerimonial e a recepção dos fornecedores. Se optar pelo serviço apenas para o dia do evento, além de ser um investimento menor, você terá total liberdade para escolher os fornecedores do casamento. Mas assumir a parte da organização vai exigir tempo disponível para visitar prestadores de serviço e fechamento de contratos. No dia, a cerimonialista vai coordenar o trabalho dos diversos fornecedores, além de organizar o receptivo e cumprir o cronograma elaborado junto com os noivos.



Braço direito

Para viver o grande dia sem estresse, a cerimonialista deve ser o braço direito dos noivos. Afinal, tudo que um casal não quer no dia casamento é ficar preocupado com problemas relacionados à organização. Por isso, antes de contratar uma cerimonialista, peça indicações, conheça o trabalho, saiba sobre sua experiência de mercado. Nessa hora, as redes sociais são aliadas. Confira as avaliações dos profissionais nos seus perfis e em grupos relacionados. Procure comentários sobre o profissional em guias de fornecedores na web ou em sites de reclamações.

O custo do serviço é outro fator decisivo. O cerimonialista mais recomendado pode ser também o mais caro. Respeite o seu orçamento e procure alguém que atenda suas demandas e entenda o seu bolso. Após fechar com a sua cerimonialista, deixe claro o quanto vocês estão dispostos a gastar no casamento, pois é importante que ela alinhe as opções de fornecedores com suas expectativas financeiras.

Mas não adianta ser o cerimonialista mais bem recomendado, que cobra o que você pode pagar, se não tiver empatia. Procure alguém que te deixe confortável, entenda as suas expectativas e passe tranquilidade de que as coisas sairão como deseja. É muito importante que esse profissional saiba lidar com o nervosismo dos noivos, que se adapte ao perfil deles, encaixando-se como uma peça fundamental no grande dia.