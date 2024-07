Malu Mader e TV Globo não receberam recursos da Lei Rouanet para 'Renascer'

Em uma publicação no X, antigo Twitter, internauta afirma que Malu Mader e a TV Globo receberam recursos da Lei Rouanet para serem utilizados na novela 'Renascer', faixa das 21h da emissora. Na postagem, há um vídeo da atriz declarando apoio ao presidente Lula (PT) e em seguida uma chamada para a novela.

Conteúdo publicado: Publicação afirma que recursos da Lei Rouanet estariam sendo utilizados para a produção da novela “Renascer”, citando a participação da atriz Malu Mader para convocar um boicote. O vídeo mostra a atriz declarando apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em seguida, promovendo a obra da TV Globo.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É enganoso o post segundo o qual a atriz Malu Mader ou a novela “Renascer”, da Globo, teria recebido apoio da Lei Rouanet. O conteúdo usa dois vídeos: um de 2022 em que a artista apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato à presidência — o conteúdo fora postado nas redes do político —, e outro em que ela fala sobre a estreia na atração – a reportagem não conseguiu encontrar a origem desta gravação.

Pesquisas no portal de visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic) mostram que nem a atração, nem a atriz, cujo nome é Maria de Lourdes da Silveira Mäder, está sendo beneficiada pela lei. Além disso, para a TV, a lei permite o financiamento apenas de obras de caráter não comercial. Procurada pelo Comprova, a TV Globo informou que não utiliza recursos da Rouanet em suas obras.

O post pede que os seguidores boicotem a artista, mas Malu Mader vem fazendo sucesso na atração global. Segundo a Contigo!, a Globo ampliou a participação da atriz, que inicialmente seria de cinco capítulos, “após o retorno provocar uma comoção no público noveleiro e também causar um impacto positivo no Ibope”.

A reportagem tentou contato com a responsável pela publicação investigada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 26 de julho, o post contava com mais de 200 mil visualizações, além de 11 mil curtidas e 2 mil comentários.

Fontes que consultamos: Plataforma Versalic, assessoria de imprensa da Globo e reportagens sobre a estreia de Malu Mader na novela.

