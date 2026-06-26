Órgãos da prefeitura terão expediente reduzido na segunda-feira (29), anuncia Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que o expediente dos órgãos da prefeitura na próxima segunda-feira (29) será até meio-dia. Serviços essenciais funcionarão normalmente, destacou o gestor municipal em publicação nas redes sociais.

A alteração acontece em razão do jogo da Seleção Brasileira pela segunda fase da Copa do Mundo de Futebol,

Na quinta-feira (25), a mesma medida já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT), que ressaltou a importância de "unir os brasileiros em torcida".

"Todos unidos pelo Brasil. Será um dia de torcer pela nossa Seleção em um jogo decisivo da segunda fase da Copa do Mundo", pontuou Elmano.

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HORÁRIO DO JOGO

A Seleção Brasileira deve entrar em campo às 14h, para enfrentar o Japão, que ficou em segundo colocado do Grupo F.

Na noite da última quarta-feira (24), a Seleção se classificou em primeiro lugar do Grupo C, em uma partida contra a Escócia.