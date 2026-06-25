Adversário definido: Japão empata com a Suécia e enfrenta o Brasil no 1º mata-mata da Copa do Mundo

Japão e Suécia empataram em 1x1 em Dallas, nos Estados Unidos, pela 3ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026. A seleção asiática saiu na frente com Maeda, mas Elanga empatou para os suecos.

O goleiro Suzuki, do Japão, fez 3 grandes defesas para evitar a vitória sueca no fim do jogo.

Vai pegar o Brasil!

Com o resultado, o Japão avançou em 2º do Grupo F com 5 pontos e enfrentará o Brasil nos 16 anos de Final. Já a Suécia, ficou com 4 pontos e se classificou em 3º lugar, precisando aguardar o fim da 1ª Fase para conhecer seu adversário.

O Japão enfrenta o Brasil na segunda-feira (29), na segunda-feira, às 14 horas, em Houston, nos Estados Unidos. A Suécia ainda aguarda adversário, assim como horário, dia e local do jogo.