Servidores terão expediente especial para acompanhar jogo do Brasil, anuncia Elmano

Servidores estaduais terão expediente até meio-dia na próxima segunda-feira (29), anunciou o governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, nesta quinta-feira (25).

A alteração foi feita em razão do jogo da Seleção Brasileira pela segunda fase da Copa do Mundo de Futebol.

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, em regime de plantão. O gestor estadual ressaltou a importância de "unir os brasileiros em torcida".

“Todos unidos pelo Brasil. Será um dia de torcer pela nossa Seleção em um jogo decisivo da segunda fase da Copa do Mundo”, pontuou o gestor.

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HORÁRIO DO JOGO

A Seleção Brasileira deve entrar em campo às 14h, para enfrentar o segundo colocado do Grupo F – que ainda será definido.

Na noite desta quarta-feira (24), a Seleção se classificou em primeiro lugar do Grupo C, em uma partida contra a Escócia.