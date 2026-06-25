René Pessoa retorna para Câmara de Fortaleza após licença do vereador Soldado Noelio

O suplente de vereador René Pessoa (União) voltou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (25). O político retorna ao Legislativo após o titular da vaga, o vereador Soldado Noelio (União), pedir licença por interesse particular pelo período de 120 dias.

Para formalizar a admissão, foi realizada uma posse administrativa antes da sessão legislativa. Na ocasião, houve a assinatura do termo para que participasse dos trabalhos legislativos na condição de vereador.

Ao fazer seu primeiro pronunciamento, na sessão desta quinta-feira, durante o pequeno expediente, o recém-empossado disse estar contente com a volta para o Parlamento municipal.

"Muito feliz por esse retorno à Câmara Municipal, depois de quase dois meses afastado dos trabalhos legislativos. Mas também sempre [estive] presente, mesmo não estando no exercício do mandato, visitamos as regionais e as secretarias", declarou.

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Antes do discurso, o presidente da Câmara de Fortaleza, o vereador Leo Couto (PSB), desejou boas-vindas ao político. "Seja muito bem-vindo, vereador René Pessoa. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui em Fortaleza", disse.

René ocupou assento no Plenário Fausto Arruda entre janeiro de 2025 e abril deste ano, graças a um rodízio de licenças dos membros do União Brasil na Casa Legislativa à época.

O parlamentar que assumiu o mandato é neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSD), e obteve 5.972 votos na eleição de 2024. Ele agora ocupa a única vaga da legenda na CMFor.