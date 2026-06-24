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Legislativo Judiciário Executivo

Vereadores de Fortaleza aprovam Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para 2027

Projeto prevê orçamento de R$ 17,4 bilhões e destaca verbas para funcionamento de hospital e escolas em tempo integral.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 12:45
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Legenda: Planejamento serve como base para a elaboração do orçamento final do município no próximo ano.
Foto: José Leomar/Acervo SVM.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira (24), em segunda discussão, o projeto de lei que define as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027. A proposta, enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), serve como base para a elaboração do orçamento final do município no próximo ano.  

A previsão de receita total para o município em 2027 é de R$ 17,4 bilhões. Esse valor representa um crescimento de 19,42% na comparação com o total arrecadado no ano de 2025. Do montante total estimado para 2027, as receitas correntes somam R$ 16,4 bilhões e as receitas de capital chegam a R$ 971,6 milhões. 

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O planejamento divide as ações em sete eixos estratégicos:

  • Equidade Social e Territorial;
  • Emprego e Renda; 
  • Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Públicos; 
  • Segurança Viária, Mobilidade Urbana e Acessibilidade;
  • Convivência Ambiental Sustentável;
  • Patrimônio Cultural e Requalificação do Centro Urbano;
  • Governança e Gestão Pública Compartilhada.

O texto detalha a destinação de R$ 317,6 milhões para novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. A maior parte desse recurso será aplicada no setor de saúde, que receberá R$ 173,9 milhões, sendo R$ 126 milhões reservados exclusivamente para o funcionamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

O setor de educação contará com R$ 117,9 milhões para o investimento em novas Escolas de Tempo Integral e Centros de Educação Infantil.  

As diretrizes aprovadas seguem vinculadas às metas do Plano Estratégico "Fortaleza 2040" e do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, segundo indicou a Prefeitura de Fortaleza no texto da proposta aprovada pelo Parlamento municipal. 

Segundo o gestor municipal, a proposta "reafirma o compromisso do Poder Executivo com a alocação eficiente e transparente dos recursos públicos, assegurando o equilíbrio das contas municipais e a priorização de investimentos capazes de produzir resultados concretos para a população fortalezense".

Com a aprovação no plenário, o texto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que seja encaminhada a redação final. Em seguida, a matéria deverá ser submetida novamente para apreciação e, em seguida, devolvida ao Gabinete do Prefeito para sanção ou veto.

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