Soldado Noelio pede nova licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Soldado Noelio (União) protocolou um pedido de licença por interesse particular pelo período de 120 dias. O requerimento que formaliza o benefício foi lido na sessão desta quarta-feira (24).

Ao que indicou o parlamentar, o período de licença deve passar ser contabilizado a partir desta quarta-feira. Com a comunicação no plenário, fica deferida a concessão do afastamento.

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Esta é a terceira licença do político na atual legislatura. Em maio do ano passado, ele se afastou do Parlamento municipal por quatro meses também por interesse parlamentar e retornou ao fim do prazo.

Depois, em fevereiro deste ano, ele enviou um novo requerimento para ingressar no mandato de deputado federal, devido a suplência que ocupa na Câmara dos Deputados. O retorno ao Legislativo de Fortaleza aconteceu em 8 de abril, com a leitura do requerimento que solicitou seu retorno no plenário.