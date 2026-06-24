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Legislativo Judiciário Executivo

Câmara de Fortaleza aprova inclusão de assistentes da educação infantil no magistério

Projeto enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) tramitou em regime de urgência e foi aprovada nesta quarta-feira (24).

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 12:15
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Legenda: Enquadramento da categoria está previsto em nova regra federal.
Foto: Tainá Cavalcante/PMF.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta quarta-feira (24), o projeto de lei complementar que enquadra os ocupantes do cargo de Assistente da Educação Infantil na carreira do magistério público municipal. O texto foi enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na terça-feira (23) e tramitou no Legislativo em regime de urgência.  

A matéria altera a legislação municipal para adequação à uma lei federal sancionada em janeiro de 2026. A norma nacional passou a reconhecer expressamente como profissionais do magistério os trabalhadores da educação infantil que exercem função docente, atuam diretamente com as crianças e ingressaram via concurso público.  

O que muda para os servidores

Com a aprovação do texto, os assistentes passam a integrar oficialmente o Grupo Ocupacional Magistério, dentro da mesma estrutura de carreira dos professores. 

Entre as principais definições do projeto estão:  

  • O enquadramento preserva os direitos e vantagens que já haviam sido incorporados pelos servidores;  
  • O Incentivo de Titulação (ITA), que era pago à categoria, será extinto e seu valor será absorvido diretamente pelo novo salário-base dos profissionais;
  • Os efeitos financeiros da nova tabela salarial entram em vigor a partir de 1º de julho de 2026.  

Impacto financeiro e novos concursos

De acordo com o estudo técnico enviado pelo Executivo, a medida abrange 223 servidores efetivos. O impacto financeiro anual estimado para os cofres do município é de R$ 23,6 milhões.

No documento, a Prefeitura de Fortaleza também formalizou o compromisso de realizar um novo concurso público para preencher mais vagas de Assistente da Educação Infantil. A execução do certame, no entanto, dependerá do planejamento administrativo e da disponibilidade no orçamento da cidade.

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Segundo justificou o prefeito, "a iniciativa representa importante medida de valorização profissional, fortalecimento da educação infantil e aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo Município de Fortaleza, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa, da valorização dos profissionais da educação e da garantia do padrão de qualidade do ensino".  

Com a aprovação no plenário, o texto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que fosse encaminhada a redação final. Em seguida, a matéria foi submetida novamente para apreciação e, após nova aprovação, será devolvida ao Gabinete do Prefeito para sanção ou veto.

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