Mendonça, do STF, ordena transferência de Daniel Vorcaro para a Papudinha

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, deve ser transferido para uma cela na Papudinha, no Complexo da Papuda, em até 24 horas. A mudança ocorre por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), feita nesta quinta-feira (25).

Conforme o g1, o ministro busca impedir a comunicação de Vorcaro com outros presos na Compliance Zero. No momento, o banqueiro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no Distrito Federal.

A prisão ocorreu em março deste ano, por suspeita de liderar uma organização criminosa. A Polícia Federal aponta que ele pode estar envolvido em esquema de lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes financeiras e obstrução de justiça.

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Acordo de delação premiada

Ele estava autorizado a ficar na Superintendência da Polícia Federal enquanto negociava um acordo de delação premiada e a Procuradoria-Geral da República. No entanto, neste mês, a PF já negou a proposta de colaboração do banqueiro.

Isso porque consideraram que as propostas não ajudariam nas investigações que estavam em curso. Assim, a PF pediu a transferência de Vorcaro, e Medonça atendeu ao pedido.

Na decisão, o ministro do STF disse que medida não tem relação com as tratativas de delação.

Prisão de Vorcaro

Vorcaro tenta fechar um acordo de delação desde quando voltou a ser preso, no dia 4 de março, quando foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).