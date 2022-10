Voto nas eleições de 2022 funciona como prova de vida para o INSS de forma automática; entenda

O voto de aposentados funciona como prova de vida automática para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir das eleições de 2022, neste domingo (2), conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). Os beneficiários devem ser notificados quando há necessidade de fazer a comprovação de vida.

A mudança também vale para pensionistas e outros beneficiários do INSS por meio da troca de informações das bases de dados públicas. Dessa forma, órgãos federais, estaduais e municipais identificam os eleitores atendidos pela medida.

A inclusão do voto na lista dos procedimentos válidos para a comprovação de vida anual foi feita no DOU em fevereiro deste ano. Com isso, o INSS deve notificar o beneficiário apenas quando não for encontrada alguma dessas informações:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico

Atendimento presencial nas Agências do INSS ou por reconhecimento biométrico

Perícia médica, por telemedicina ou presencial

Vacinação

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública

Atualizações no CadÚnico

Votação nas eleições

Emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.

Caso seja necessário realizar uma prova de vida, o INSS deve comunicar o beneficiário para a realização do procedimento, de preferência, por atendimento eletrônico com uso de biometria.

A portaria do INSS, no entanto, impede o bloqueio ou suspensão do pagamento de benefícios por falta de comprovação de vida em 2022.

Situação regular

Os eleitores com situação regular com a Justiça Eleitoral garantem também acesso a outros serviços, como a emissão de passaporte e participação em concursos públicos.

No caso da prova de vida para beneficiários do INSS, o comprovante físico entregue no dia da votação também pode ser utilizado no procedimento, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).