Após encontro com Ciro, Roberto Pessoa recebe Elmano, Camilo e ministro de Lula em Maracanaú

O prefeito Roberto Pessoa (União) recebeu o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro do turismo Gustavo Feliciano e o senador Camilo Santana (PT) no São João de Maracanaú, na noite dessa quinta-feira (18).

O encontro com os líderes governistas ocorre quatro dias após Roberto receber o opositor Ciro Gomes (PSDB) no mesmo local. No domingo (14), o ex-ministro cumpriu agenda de pré-candidatura ao Governo do Ceará na festividade, ao lado de nomes da oposição a Elmano.

“Tive a satisfação de receber, ao lado da minha filha, a deputada federal Fernanda Pessoa, importantes lideranças que vieram prestigiar o Maior São João do Planeta”, destacou o prefeito de Maracanaú, em publicação nas redes sociais, na noite dessa quinta.

Na oportunidade, Elmano estava acompanhado de aliados políticos, como a vice-governadora Jade Romero (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PSB).

No local, a comitiva visitou espaços do São João de Maracanaú, como a Cidade Cenográfica, ao lado de Roberto Pessoa e do vice-prefeito Gerson Cecchini (PT). Há registros de gritos de “Elmano, Elmano” em vídeos publicados por políticos governistas.

ENCONTRO COM CIRO

A recepção de Roberto Pessoa a Ciro Gomes repercutiu no meio político diante da relação do grupo do prefeito de Maracanaú com o grupo governista.

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Questionado sobre o assunto na última segunda-feira (10), durante o XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026, Elmano minimizou o encontro e enalteceu o aliado.

“Nós que estamos nesse projeto temos grandeza, primeiro para respeitar as pessoas, tratá-las com urbanidade, não ficar fazendo calúnia, leviandade com outras pessoas e ser educado. Até esquecer coisas que fizeram com ele em momento anterior quando alguém tinha a caneta e o poder e usou contra ele, ele deixou para trás por ser homem muito educado e fazer política com P maiúsculo” Elmano de Freitas Governador do Ceará

Por sua vez, o encontro entre Ciro e Roberto Pessoa representou a retomada do diálogo entre dois ex-adversários políticos. Foi o que comentou o próprio ex-ministro, durante entrevista no São João de Maracanaú, ao relembrar o atrito em relação à política tributária na época em que era governador.

“No fundo, ele (Roberto Pessoa) tinha razão, mas ele, como eu, exercitamos as nossas razões de forma muito grosseira, muito arbitrária, acabamos nos afastando sem romper, mas mais recentemente nós retomamos o diálogo porque ele está já numa etapa importante da sua idade e é uma pessoa que conseguiu uma espécie de unanimidade entre a classe política do Ceará, de que é um realizador que já merece estar fora, vamos dizer, do mundanismo, das disputas menores”, afirmou Ciro Gomes.