PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Após encontro com Ciro, Roberto Pessoa recebe Elmano, Camilo e ministro de Lula em Maracanaú

Prefeito de Maracanaú recebeu governistas e opositores na mesma semana durante o São João do Município.

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 11:28
capa da noticia
Legenda: Roberto Pessoa recebeu o governador Elmano de Freitas e aliados no São João de Maracanaú.
Foto: Reprodução.

O prefeito Roberto Pessoa (União) recebeu o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro do turismo Gustavo Feliciano e o senador Camilo Santana (PT) no São João de Maracanaú, na noite dessa quinta-feira (18). 

O encontro com os líderes governistas ocorre quatro dias após Roberto receber o opositor Ciro Gomes (PSDB) no mesmo local. No domingo (14), o ex-ministro cumpriu agenda de pré-candidatura ao Governo do Ceará na festividade, ao lado de nomes da oposição a Elmano. 

“Tive a satisfação de receber, ao lado da minha filha, a deputada federal Fernanda Pessoa, importantes lideranças que vieram prestigiar o Maior São João do Planeta”, destacou o prefeito de Maracanaú, em publicação nas redes sociais, na noite dessa quinta. 

Na oportunidade, Elmano estava acompanhado de aliados políticos, como a vice-governadora Jade Romero (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PSB). 

No local, a comitiva visitou espaços do São João de Maracanaú, como a Cidade Cenográfica, ao lado de Roberto Pessoa e do vice-prefeito Gerson Cecchini (PT). Há registros de gritos de “Elmano, Elmano” em vídeos publicados por políticos governistas. 

ENCONTRO COM CIRO

A recepção de Roberto Pessoa a Ciro Gomes repercutiu no meio político diante da relação do grupo do prefeito de Maracanaú com o grupo governista.  

Veja também

Imagem da notícia: Eduardo Girão cita 'projeto familiar' e critica apoio do PL a Ciro: ‘Está claro quem mudou de lado’
PontoPoder

Eduardo Girão cita 'projeto familiar' e critica apoio do PL a Ciro: ‘Está claro quem mudou de lado’
Imagem da notícia: Deputados do PL evitam falar sobre presença de Michelle em agenda de Flávio Bolsonaro no Ceará
PontoPoder

Deputados do PL evitam falar sobre presença de Michelle em agenda de Flávio Bolsonaro no Ceará

Questionado sobre o assunto na última segunda-feira (10), durante o XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026, Elmano minimizou o encontro e enalteceu o aliado

“Nós que estamos nesse projeto temos grandeza, primeiro para respeitar as pessoas, tratá-las com urbanidade, não ficar fazendo calúnia, leviandade com outras pessoas e ser educado. Até esquecer coisas que fizeram com ele em momento anterior quando alguém tinha a caneta e o poder e usou contra ele, ele deixou para trás por ser homem muito educado e fazer política com P maiúsculo”
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Por sua vez, o encontro entre Ciro e Roberto Pessoa representou a retomada do diálogo entre dois ex-adversários políticos. Foi o que comentou o próprio ex-ministro, durante entrevista no São João de Maracanaú, ao relembrar o atrito em relação à política tributária na época em que era governador.  

“No fundo, ele (Roberto Pessoa) tinha razão, mas ele, como eu, exercitamos as nossas razões de forma muito grosseira, muito arbitrária, acabamos nos afastando sem romper, mas mais recentemente nós retomamos o diálogo porque ele está já numa etapa importante da sua idade e é uma pessoa que conseguiu uma espécie de unanimidade entre a classe política do Ceará, de que é um realizador que já merece estar fora, vamos dizer, do mundanismo, das disputas menores”, afirmou Ciro Gomes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas/elmano de freitas Municípios/maracanaú Pessoas/camilo santana

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Após encontro com Ciro, Roberto Pessoa recebe Elmano, Camilo e ministro de Lula em Maracanaú
PontoPoder

Após encontro com Ciro, Roberto Pessoa recebe Elmano, Camilo e ministro de Lula em Maracanaú

Prefeito de Maracanaú recebeu governistas e opositores na mesma semana durante o São João do Município.

Marcos Moreira

Há 10 minutos

Imagem da notícia Eduardo Girão torce por 'dobradinha' entre Priscila Costa e General Theophilo para o Senado
PontoPoder

Eduardo Girão torce por 'dobradinha' entre Priscila Costa e General Theophilo para o Senado

O parlamentar é pré-candidato ao Governo do Ceará pelo partido Novo.

Milenna Murta*

Há 1 hora

Imagem da notícia Autoridades cearenses já investigam interferência de facções na eleição deste ano
Opinião

Autoridades cearenses já investigam interferência de facções na eleição deste ano

Em 2024, a cassação de um prefeito cearense chamou a atenção do Brasil por favorecimento pelo crime organizado
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Imagem da notícia Eduardo Girão cita 'projeto familiar' e critica apoio do PL a Ciro: ‘Está claro quem mudou de lado’
PontoPoder

Eduardo Girão cita 'projeto familiar' e critica apoio do PL a Ciro: ‘Está claro quem mudou de lado’

Para o senador, a aliança do grupo de oposição no Ceará em 2026 "tem características de centrão" e defendeu alinhamento entre PL e Novo.

Ingrid Campos

Imagem da notícia PGR se manifesta contra à suspensão da Lei da Dosimetria, que reduz pena de Bolsonaro
PontoPoder

PGR se manifesta contra à suspensão da Lei da Dosimetria, que reduz pena de Bolsonaro

Aplicação da medida foi interrompida pelo ministro Alexandre de Moraes no mês passado.

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia Romeu Zema vem ao Ceará no início de julho para atos de pré-campanha, anuncia Eduardo Girão
PontoPoder

Romeu Zema vem ao Ceará no início de julho para atos de pré-campanha, anuncia Eduardo Girão

Segundo o senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Girão (Novo), a visita deve ocorrer entre os dias 3 e 4 do próximo mês.

Ingrid Campos

Imagem da notícia Câmara de Fortaleza aprova Política de Promoção da Vida, Prevenção do Suicídio e da Autolesão
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Política de Promoção da Vida, Prevenção do Suicídio e da Autolesão

Projeto cria estruturas e prevê articulação do trabalho conjunto de órgãos municipais em Fortaleza.

Bruno Leite

Imagem da notícia Jaques Wagner teria recebido apartamento e R$ 3,5 milhões de Vorcaro, diz PF
PontoPoder

Jaques Wagner teria recebido apartamento e R$ 3,5 milhões de Vorcaro, diz PF

Além do senador, o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno, também foi alvo da operação.

Redação

Imagem da notícia Ex-prefeito no Ceará posta pedido a Elon Musk após cair em golpe e põe culpa em opositores
PontoPoder

Ex-prefeito no Ceará posta pedido a Elon Musk após cair em golpe e põe culpa em opositores

No passado, Cláudio Pessoa já foi condenado por se negar a efetuar pagamentos.

Milenna Murta*

Imagem da notícia Deputados do PL evitam falar sobre presença de Michelle em agenda de Flávio Bolsonaro no Ceará
PontoPoder

Deputados do PL evitam falar sobre presença de Michelle em agenda de Flávio Bolsonaro no Ceará

Parlamentares sinalizaram, ainda, que o momento é voltado para o lançamento de Alcides Fernandes pré-candidato ao Senado.

Marcos Moreira

 e 

Bruno Leite

Imagem da notícia PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero
PontoPoder

PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero

Agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.

Redação

Imagem da notícia Hugo Motta pediu a Vorcaro liberação de empréstimo para cunhada, aponta PF
PontoPoder

Hugo Motta pediu a Vorcaro liberação de empréstimo para cunhada, aponta PF

Conversas encontradas no celular do banqueiro mostram diálogo com o parlamentar.

Redação

Imagem da notícia Ciro lança construção do programa de governo tendo a segurança como vitrine
Opinião

Ciro lança construção do programa de governo tendo a segurança como vitrine

Pré-candidato do PSDB fará sete encontros no Interior até as convenções partidárias
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Imagem da notícia Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'
PontoPoder

Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'

Deputada federal participou de almoço com aliados nesta quarta-feira (17), em Fortaleza.

Bruno Leite

Imagem da notícia Justiça concede liminar à vereadora do PT e mantém postagem com críticas a André Fernandes
PontoPoder

Justiça concede liminar à vereadora do PT e mantém postagem com críticas a André Fernandes

A publicação da vereadora Adriana Almeira apresentava dados sobre presenças, ausências e dias sem atividade legislativa do deputado.

Ingrid Campos

Imagem da notícia Polly Correia assume como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Michel Lins
PontoPoder

Polly Correia assume como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Michel Lins

O parlamentar é filho do ex-vereador Willame Correia e tomou posse nesta terça-feira (16).

Milenna Murta*

Imagem da notícia Aliados de Ciro tratam Alcides como 'resolvido' e minimizam influência de Michelle
Opinião

Aliados de Ciro tratam Alcides como 'resolvido' e minimizam influência de Michelle

Deputados estaduais de oposição dão como certa a aliança entre PSDB e PL para a eleição estadual
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Imagem da notícia O que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro em proposta discutida na Câmara dos Deputados
PontoPoder

O que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro em proposta discutida na Câmara dos Deputados

Parecer que será votado nesta quarta-feira (17) reúne 270 propostas e prevê mudanças como CNH aos 16 anos.

Beatriz Matos, de Brasília

Imagem da notícia Vereadores de Fortaleza aprovam projeto de lei de combate ao assédio contra mulheres em academias
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam projeto de lei de combate ao assédio contra mulheres em academias

O texto segue para redação final e, depois, para sanção do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Milenna Murta*

Imagem da notícia Seminário de Gestores Públicos: cuidado com a saúde mental pode reduzir gastos das prefeituras
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: cuidado com a saúde mental pode reduzir gastos das prefeituras

O assunto foi tema do painel "Capital Humano na Gestão Municipal".

Luana Barros

 e 

Ingrid Campos

1

2 3 4 5