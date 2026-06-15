Elmano cita ‘grandeza’ de Roberto Pessoa em receber Ciro: 'Sabe diferenciar o que é disputa política'

O governador Elmano de Freitas (PT) avaliou como “grandeza” do prefeito Roberto Pessoa (União) o ato de receber o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no São João de Maracanaú, na noite desse domingo (14). A declaração foi dada nesta segunda-feira (15), no XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026.

Em coletiva de imprensa, Elmano foi questionado sobre a simbologia do momento que reuniu o aliado Roberto Pessoa e o adversário Ciro, que estava em agenda de pré-candidatura ao Governo na festividade. O governador enalteceu o prefeito.

“Representa que o Roberto Pessoa é um homem muito educado, é um grande prefeito e faz política com P maiúsculo. Sabe diferenciar o que é disputa política, eleitoral, e ser cordial com a liderança que chega no seu município e receber todos e todas”, enfatizou o petista.

Elmano também relembrou a época em que o gestor de Maracanaú integrava a oposição. “O prefeito Roberto Pessoa apoiou o Capitão Wagner na eleição passada e nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de ter relação comigo, nunca deixou de ser cordial, parceiro quando precisava ser parceiro”, ponderou.

“Nós que estamos nesse projeto temos grandeza, primeiro para respeitar as pessoas, tratá-las com urbanidade, não ficar fazendo calúnia, leviandade com outras pessoas e ser educado. Até esquecer coisas que fizeram com ele em momento anterior quando alguém tinha a caneta e o poder e usou contra ele, ele deixou para trás por ser homem muito educado e fazer política com P maiúsculo” Elmano de Freitas Governador do Ceará

Por outro lado, o grupo de Roberto Pessoa estreitou a parceria com a base governista, durante agenda no último sábado (13). A deputada federal Fernanda Pessoa (PSD), o deputado estadual Firmo Camurça (PSD) e a prefeita e o vice-prefeito de Pacatuba, Larissa Camurça (União) e Ésio de Souza (PT), divulgaram uma reunião com o senador Camilo Santana (PT).

REAPROXIMAÇÃO POLÍTICA?

O encontro entre Ciro Gomes e Roberto Pessoa representou a retomada do diálogo entre dois ex-adversários políticos. Foi o que comentou o próprio Ciro, durante entrevista no São João de Maracanaú, ao relembrar o atrito em relação à política tributária na época em que era governador.

“No fundo, ele (Roberto Pessoa) tinha razão, mas ele, como eu, exercitamos as nossas razões de forma muito grosseira, muito arbitrária, acabamos nos afastando sem romper, mas mais recentemente nós retomamos o diálogo porque ele está já numa etapa importante da sua idade e é uma pessoa que conseguiu uma espécie de unanimidade entre a classe política do Ceará, de que é um realizador que já merece estar fora, vamos dizer, do mundanismo, das disputas menores” Ciro Gomes Pré-candidato ao Governo do Ceará

Por outro lado, ambos não deram mais detalhes sobre uma possível reaproximação política. Atualmente, Roberto Pessoa integra a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) e tem o petista Gerson Cecchini como vice-prefeito.

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Além disso, o seu grupo político migrou do União Brasil para o PSD justamente na tentativa de permanecer na base de Elmano, já que a Federação União Progressista está sob o comando de Capitão Wagner (União), opositor ligado a Ciro. Fernanda Pessoa e Firmo são exemplos dessa movimentação.