Diversidade nas Eleições 2022

O resultado do primeiro turno das eleições de 2022 evidenciou questões relevantes e polêmicas, como a diversidade no perfil do/as eleito/as. Houve o aumento de 17,7% de mulheres eleitas, 27,3% de negros (pretos e pardos), vitória de representantes do MST, indígenas e pessoas Trans, deixando a bancada partidária mais plural no que concerne à identidade de gênero e sexual, pertença racial e geração. Porém, tais mudanças ainda não correspondem à pluralidade da realidade brasileira.