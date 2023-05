Uma vergonha histórica para nunca ser esquecida pelas mulheres

A notícia mais barulhenta da semana foi a busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro — com direito a prisão de homens de sua confiança, como o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A mais importante, porém, foi a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto do governo Lula que determina a igualdade salarial entre mulheres e homens que ocupam os mesmos cargos. O placar foi 325 a favor e 36 contrários.

Entre os parlamentares que decidiram pelo atraso, estão os cearenses André Fernandes e Dr. Jaziel, ambos do PL. Outros três representantes do Nordeste (veja no final desse texto) repetiram o mesmo destino inconsequente. Essas criaturas entraram para uma lista que vai comer, eternamente, a poeira da história.

Pasme!, algumas deputadas, como Bia Kicis (PL-DF) e Rosângela Moro (União Brasil-SP), traíram as colegas do Congresso e suas eleitoras. Não acham justa a equiparação dos salários?

Só me vem à cabeça nessa hora o nome da brava professora potiguar Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora a se registrar no Brasil, ainda em 1927, na cidade de Mossoró. Graças à atitude ousada dessa nordestina, as mulheres conquistaram, na luta e na garra, o direito ao voto. Celina tinha 29 anos à época. Logo foi seguida por uma legião de outras bravíssimas democratas.

Quase cem anos depois, essa gente passa essa vergonha em Brasília negando o direito à igualdade salarial. Deixamos pregado no quadro de cortiça da memória, o listão completo da vergonha:

Adriana Ventura (Novo-SP) Alberto Fraga (PL-DF) André Fernandes (PL-CE) Any Ortiz (Cidadania-RS) Bia Kicis (PL-DF) Bibo Nunes (PL-RS) Capitão Alden (PL-BA) Carla Zambelli (PL-SP) Carlos Jordy (PL-RJ) Caroline de Toni (PL-SC) Cb Gilberto Silva (PL-PB) Chris Tonietto (PL-RJ) Dani Cunha (União-RJ) Deltan Dallagnol (Podemos-PR) Dr. Jaziel (PL-CE)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Evair de Melo (PP-ES) Filipe Martins (PL-TO) General Girão (PL-RN) Gilson Marques (Novo-SC) Julia Zanatta (PL-SC) Junio Amaral (PL-MG) Kim Kataguiri (União-SP) Luiz Lima (PL-RJ) Luiz P.O Bragança (PL-SP) Marcel van Hattem (Novo-RS) Marcio Alvino (PL-SP) Mauricio Marcon (Podemos-RS) Mauricio do Vôlei (PL-MG) Ricardo Salles (PL-SP) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Rosângela Moro (União-SP) Sargento Fahur (PSD-PR) Sgt. Gonçalves (PL-RN) Silvia Waiãpi (PL-AP).

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.