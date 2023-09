Vitória sem aflições passadas

Na estreia de Mancini, enfim, uma vitória do Ceará. Placar mínimo, mas merecido.

Depois que Barletta abriu a contagem, aos cinco minutos, o sistema defensivo do Criciúma desmantelou-se.

Apesar do susto, com o gol de Vizeu, para o Criciúma que foi anulado, o Ceará não enfrentou apuros para manter o 1 a 0.

Barletta ainda finalizou para fora uma chegada com boa trama do ataque. Seguiu-se a única defesa de Bruno no jogo, em jogada finalizada por Felipe Mateus.